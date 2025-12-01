Córdoba: Continúa la vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos

La Municipalidad de Córdoba informó que se desarrollarán las jornadas de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos durante todo el mes de diciembre. Podrán ser vacunados todos los animales a partir de los tres meses de edad, y luego de haber pasado un año de la última dosis.

Los tutores de los animales de compañía deben llevar a sus perros con collar y correa puesta y si el perro es considerado potencialmente peligroso (PPP) o no es sociable debe llevarlo con bozal. En el caso de los gatos, tienen que estar dentro de una bolsa de red o con transportadora.

Las próximas fechas de vacunación, son las siguientes:

-Martes 2: barrio Altos de Santa Ana (en Santa Ana 4630) de 17:00 a 20:00 horas.

-Jueves 4: Centro Vecinal Bajada San Roque de Barrio Observatorio (Paraguay 1070) de 17:00 a 20:00 horas.

-Viernes 5: en Plaza barrio 16 de noviembre (Cauque esquina Av. Central) barrio Policial, de 17:00 a 20:00 horas.

-Jueves 18: Plaza Principal Nuestro Hogar III(Manzana 24 y la calle principal de barrio Nuestro Hogar III) , de 17:00 a 20:00 horas.

-Viernes 19: Plaza Gregoria Matorras(República de Siria y Juez Barraco M) barrio General Bustos, de 17:00 a 20:00 horas.

-Sábado 20: Plaza Pablo Vivas (Av. Juan XXIII 1933), barrio Talleres Este, de 09:00 a 12:00 horas.

-Lunes 22: Centro Vecinal Los Andes (Manzana 30 y Av. del Ferrocarril) barrio José Ignacio Díaz, 1 Sección, de 17:00 a 20:00 horas.

-Martes 23: barrio Las Palmas de Horizonte ( en calle Pública 2 al 921) de 17:00 a 20:00 horas.

-Viernes 26: Centro Vecinal Las Huertillas (Ordoñez 347) barrio Las Huertillas, de 17:00 a 20:00 horas.

-Lunes 29: Centro Vecinal Parque Don Bosco (Pablo Ardizzone 7006), barrio Parque Don Bosco, de 17:00 a 20:00 horas.

-Martes 30: Centro Vecinal Mafekin (José Manuel del Portillo 5469), barrio Mafekin, de 17:00 a 20:00 horas.

