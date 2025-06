Córdoba: Continúa la campaña de vacunación antigripal

El Ministerio de Salud de la Provincia informó este lunes que continúa en marcha la campaña de vacunación antigripal y recordó que la vacunación oportuna en los grupos de riesgo representa la herramienta de mayor eficacia para la prevención.

Esta campaña tiene como objetivo evitar las formas graves de la enfermedad y complicaciones en los grupos con mayor riesgo; así como garantizar la atención en los sistemas de salud y seguridad en las distintas jurisdicciones, especialmente en aquellos grupos con mayor exposición.

La formulación de la vacuna cambia en cada campaña, de acuerdo a las cepas del virus circulante, por lo cual es necesario acudir a inmunizarse nuevamente cada año.

Las dosis están disponibles en los 800 vacunatorios dispuestos en toda la provincia. El listado puede verse en este LINK.

¿Quiénes y dónde deben recibir la vacuna antigripal?

-Todas las personas que integran los grupos de mayor riesgo pueden acceder de manera gratuita a la dosis de antigripal. Los grupos son los siguientes: Integrantes del equipo de salud; Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (corresponden dos dosis para aquellos que reciben la vacuna por primera vez, con un intervalo de 1 mes entre ellas. Caso contrario única dosis); Embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación; Puérperas: hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días), si no recibiera la vacuna durante el embarazo; personas de 65 años o más;

personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo. En este caso se debe presentar documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo (*); y personal estratégico: fuerzas de seguridad, entre otros.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

La Obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y enfermedades cardíacas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis; personas con retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves, tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años, convivientes de personas con enfermedad oncohematológica y convivientes de recién nacidos prematuros menores de 1.500 gramos.

¿La vacuna antigripal debe colocarse una vez en la vida?

No, es importante aplicarse la vacuna anualmente, ya que las cepas del virus de la gripe mutan de año a año.

¿Puede colocarse la vacuna antigripal junto a otras vacunas?

Si, se puede aplicar junto con cualquier otra, incluyendo las dosis para Covid-19.

¿Las personas embarazadas pueden vacunarse contra la gripe?

Sí, es fundamental que se vacunen en cualquier trimestre de la gestación. Este grupo tiene mayor riesgo de enfermedad grave, hospitalizaciones y muerte por influenza, y también hay mayor riesgo de muerte fetal, perinatal, parto prematuro y retardo de crecimiento del bebé.

La inmunización durante el embarazo brinda protección a la persona gestante y al bebé mediante el pasaje de anticuerpos a través de la placenta, siendo segura para ambos.

“Si no me vacuno antes del invierno, ya no tiene sentido aplicar la dosis”.

Falso, si bien lo óptimo es vacunarse antes del inicio del invierno, mientras haya circulación del virus, aquellas personas pertenecientes a los grupos de riesgo que no hayan sido vacunadas deberán recibir su dosis para estar protegidas.

Al respecto de la importancia de la inmunización de los grupos de riesgo, la coordinadora del Departamento de Inmunizaciones de la Provincia, Sandra Belfiore, remarcó: “Con la llegada del frío aumenta la posibilidad de que enfermedades respiratorias se instalen en la comunidad. La vacuna reduce las complicaciones, hospitalización e incluso la muerte de los grupos que más expuestos se encuentran a esta enfermedad y allí reside su importancia”.

QUÉ ES LA GRIPE

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. Los síntomas más comunes son los siguientes: Fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, cabeza, muscular y malestar generalizado. En los niños, pueden aparecer también problemas para respirar, vómitos o diarrea e irritabilidad o somnolencia. Estos síntomas suelen manifestarse a las 48 horas del contagio y la mayoría de las personas afectadas se recuperan en una o dos semanas, con reposo y sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones, y poner en riesgo la vida. Por este motivo, la vacunación oportuna en estos grupos representa la herramienta de mayor eficacia para la prevención y su aplicación es recomendada, en lo posible, antes de la llegada del invierno.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.