Córdoba: Confirman los primeros casos de la temporada de dengue y chikungunya

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó los primeros casos de la temporada de dengue y chikungunya, ambos importados por antecedentes de viaje al exterior. Se trata de los primeros registros de estas enfermedades transmitidas por mosquitos en el territorio cordobés durante el actual período estival.

El caso de dengue corresponde a un hombre de 50 años, residente en la ciudad de Río Tercero, quien había viajado recientemente a México y no contaba con el esquema de vacunación contra el dengue. Por su parte, el caso de chikungunya afecta a una mujer de 47 años, oriunda de la localidad de Monte Cristo, con antecedente de viaje a Cuba.

Ambos pacientes recibieron atención ambulatoria, evolucionan de manera favorable y no requirieron internación hospitalaria. Ante la detección de estos casos, las autoridades sanitarias activaron de inmediato las medidas de bloqueo de foco en coordinación con los municipios correspondientes, incluyendo acciones de control en las zonas afectadas.

Además, se encuentra en estudio un segundo caso sospechoso de chikungunya en la ciudad de Córdoba capital, cuyos resultados definitivos se esperan del Instituto Malbrán.

En tanto, durante una reunión de seguimiento de las enfermedades transmitidas por mosquitos, el Ministerio de Salud destacó la necesidad de mantener estrictas medidas preventivas, especialmente en esta época del año caracterizada por altas temperaturas y mayor humedad, condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector de dengue, chikungunya y zika.

Las recomendaciones se centran principalmente en eliminar criaderos en los hogares y sus alrededores:

-Desechar o eliminar recipientes en desuso que acumulen agua (latas, botellas, neumáticos, etc.).

-Mantener patios y jardines limpios, ordenados y sin maleza.

-Cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas y cepillar sus paredes.

-Rellenar con arena húmeda los portamacetas y floreros; si no es posible, lavarlos y cambiar el agua todos los días.

-Limpiar canaletas y desagües de techos para evitar acumulaciones.

-Colocar boca abajo, tapar o vaciar objetos que puedan retener agua y no se puedan desechar.

QUÉ ES EL DENGUE

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales. La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas. Cuando estos aparecen, suelen ser fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel. En la mayoría de los casos se mejora en una o dos semanas.

En tanto, algunas personas desarrollan dengue grave y necesitan atención hospitalaria. En los casos graves, el dengue puede ser mortal.

El riesgo de contraer dengue se puede reducir protegiéndose de las picaduras de los mosquitos (Aedes Aegypti), sobre todo durante el día. En ese sentido, es fundamental el uso de métodos de protección como repelentes, espirales y mosquiteros.

Salud recuerda, además, que ante síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, dolores musculares, cefaleas o dolores en las articulaciones, es necesario concurrir al centro de salud más cercano.

VACUNACIÓN

El Ministerio recordó que la vacuna contra el dengue sigue disponible para personas de 15 a 59 años residentes en los 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

El esquema consta de dos dosis con un intervalo de tres meses entre cada una. La vacunación es clave en esta etapa del año para lograr una mayor cobertura y reducir la severidad de los síntomas en caso de infección. Las dosis se aplican en vacunatorios de hospitales provinciales y en los centros de salud municipales.

