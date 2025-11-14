Conéctate con nosotros

Noticias

Córdoba: Condenaron a perpetua a Osvaldo Quiroga por el asesinato de tres presos políticos que estaban detenidos en la UP1

Publicado

Familiares de las víctimas en la sala de audiencias de Tribunales, donde fue condenado a perpetua el ex capitán Osvaldo Quiroga. (Foto: Gentileza Hoy Día Córdoba).

El Tribunal Oral Federal N° 1 condenó este jueves al ex capitán Osvaldo Quiroga a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía y pluralidad de partícipes, en perjuicio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil, presos políticos que estaban detenidos en la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) de barrio San Martín y fueron asesinados en cercanías del III Cuerpo de Ejército el 12 de agosto de 1976.

También dispuso condenar al expolicía Gustavo Salgado a diez años de prisión por imposición de tormentos agravados e inhabilitación absoluta por igual término, al considerarlo responsable de la privación ilegítima de la libertad y torturas agravadas contra el ex policía, Luis Alberto Urquiza.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 estuvo integrado por Facundo Zapiola, Cristina Giordano y Mario Martínez. Pese al fallo, los condenados permanecerán en libertad, lo que generó un amplio repudio de familiares y allegados de las víctimas, que participaron de la audiencia celebrada en Tribunales Federales.

Cabe recordar que Quiroga y Salgado habían sido absueltos en el juicio de 2010, en el que fueron condenados, entre otros, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, la Corte Suprema y la Cámara de Apelaciones ordenaron que se realice un nuevo juicio.

Pasaron 15 años desde el juicio por el asesinato de 31 presos políticos en Córdoba, cometidos entre abril y octubre de 1976. Se trata de los crímenes de detenidos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 1 de barrio San Martín. Los crímenes fueron ejecutados en distintos hechos y las fuerzas militares intentaron simular falsos enfrentamientos e “intentos de fuga” para justificarlos.

