Córdoba: Concejales del Frente Cívico revelan que colectivos de la empresa FAM no habrían aprobado la ITV y piden informes al Ejecutivo

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza).

El Frente Cívico, a través de su bloque en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, presentó un pedido formal de informes al Ejecutivo Municipal con el objetivo de esclarecer la situación técnica de la flota de colectivos operados por la empresa FAM, concesionaria de los corredores 2, 5 y 7 de la Capital provincial.

La inquietud de los ediles surge a partir de información sobre el supuesto mal estado de aproximadamente 40 unidades que no habrían aprobado la Inspección Técnica Vehicular (ITV), requisito obligatorio para circular en condiciones de seguridad. Los ediles buscan confirmar si esta cifra es veraz y obtener detalles precisos sobre el número total de vehículos afectados al servicio público.

Entre los puntos clave del pedido de informes se incluyen:

-La cantidad exacta de unidades que componen la flota de FAM destinada al transporte urbano de pasajeros en la ciudad.

-La verificación de si efectivamente 40 (o un número similar) de esos colectivos no superaron la ITV y, por ende, no estarían en condiciones óptimas o legales para prestar el servicio.

-Las medidas que el municipio y la empresa tienen previstas para subsanar esta situación, incluyendo plazos para reparaciones, reemplazos de unidades o cualquier otra acción correctiva.

La preocupación de los concejales se fundamenta en la inminencia del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo próximo. En esa fecha, se espera un incremento significativo en la demanda de transporte público por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo, lo que podría agravar eventuales problemas de frecuencia, cobertura o seguridad si persisten deficiencias en la flota.

El Frente Cívico enfatizó que “el objetivo del pedido no es solo obtener respuestas, sino garantizar que los usuarios del transporte urbano –principalmente sectores vulnerables– cuenten con un servicio confiable y seguro, especialmente en un momento de alta concurrencia como el regreso a clases”.

