Córdoba: Con una gran caravana, gremios estatales rechazaron el ajuste previsional

Dirigentes de los gremios estatales momentos antes de que partiera la caravana de protesta con el "ajuste previsional" que se realizó en Córdoba Capital.

En una masiva movilización que recorrió las principales arterias de la capital provincial, unos 23 gremios del sector público realizaron este miércoles una caravana de vehículos para expresar su rechazo a la llamada Ley de Equidad Jubilatoria, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, y a los incrementos en los aportes personales a la obra social Apross.

Bajo la consigna “Defendamos nuestra Caja”, la protesta –denominada “Caravanón”– partió alrededor de las 9 de la mañana desde la avenida Colón al 6000 (en la zona oeste, cerca de El Tropezón) y avanzó por la principal avenida de la ciudad, pasando por puntos clave como las inmediaciones de la Caja de Jubilaciones (calle Alvear) y la Legislatura provincial.

El objetivo fue visibilizar el malestar de los trabajadores activos y pasivos ante las modificaciones previsionales aprobadas a fines de 2025 en el marco del Presupuesto 2026.

Entre los sindicatos participantes se destacaron el Suoem (municipales), SEP, Luz y Fuerza Regional, Luz y Fuerza Córdoba, La Bancaria, Judiciales, UEPC (docentes) y otros representantes del sector salud y público.

Los gremios denunciaron que la norma implica un “ajuste previsional” que afecta los derechos adquiridos, principalmente por el diferimiento en el pago de aumentos a jubilados y pensionados, los cambios en el cálculo del haber inicial y el incremento de los aportes, lo que profundiza la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

La reforma, defendida por el Gobierno provincial como un “esfuerzo compartido y solidario”, introduce una escala progresiva de aportes, elimina el FOCCA y modifica el aporte solidario del artículo 58. Desde el Ejecutivo se argumenta que estas medidas son necesarias para reducir el déficit del sistema previsional, garantizar su sostenibilidad y permitir mejoras como la elevación de la jubilación mínima.

Los gremios insisten en que los cambios impactan negativamente en las jubilaciones futuras y en el bolsillo de los trabajadores activos, y anticiparon que continuarán el plan de lucha con acciones callejeras y una ofensiva judicial.

