Córdoba: Con la lluvia se cayó una parte del cielorraso de una dependencia del MPF, ingresó agua y no funcionó la protección eléctrica

Publicado

La asamblea de judiciales de este lunes en la dependencia que sufrió el ingreso de agua luego de que se cayera una parte del techo. (Foto: Gentileza Prensa AGEPJ).

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba denunció que durante la tormenta que se abatió sobre Córdoba Capital y gran parte del territorio provincial, el último domingo, colapsó el cielorraso de la oficina del Centro de Recepción de Personas Aprehendidas (CRPPA). Apunta la información dada a conocer por el gremio judicial, que el hecho puso “en peligro la integridad física de trabajadores” que se desempeñaban en la dependencia que integra el Ministerio Público Fiscal (MPF), porque ingreso agua sobre computadoras y otros elementos que utilizan electricidad y no funcionó el sistema de protección eléctrica.

EL VIDEO DEL COLAPSO DEL CIELORRASO

La AGEPJ repudióla respuesta institucional dada en ese momento por quienes dirigen el centro de recepción, que no se hicieron presentes en el lugar para verificar el estado de salud de los sumariantes ni tampoco si estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar trabajando”.

Señaló, en ese sentido, que “por el contrario, en la persona del funcionario Nicolás Alisio cuestionaron a las trabajadoras y trabajadores por la demora en receptar procedimientos, cuando en realidad nunca dejaron de trabajar, incluso la misma compañera que terminó empapada cuando se desprendió el techo”.

En tanto, durante la jornada de este lunes Adrián Valan (secretario Gremial) y Romina Martínez (pro-secretaria Gremial) mantuvieron una reunión con el jefe de infraestructura y la administradora general del MPF, Martín Pigini y Gillermina Giovagnoli, respectivamente,  “quienes se comprometieron a una revisión integral del estado de los cielorrasos y cañerías del sector y una vez hechas las reparaciones del lugar afectado dar garantías por escrito de las condiciones de seguridad para desempeñarse en el lugar, que en caso de no cumplirse determinará la declaración de retención de tareas del personal que se desempeña en esa oficina”.

El sindicato manifestó que, en la reunión, “además del problema de filtración de agua, se expresó la preocupación por el hecho que no funcionaron los interruptores automáticos de energía eléctrica cuando el agua ingresó al sector lo cual constituye un peligro potencial grave para la salud e integridad física de empleadas y empleados”.

Por último, la AGEPJ puntualizó que el personal del área afectada “continúa prestando servicios en otras oficinas a la espera del cumplimiento de las tareas y compromisos” asumidos por el MPF.

