Córdoba: Con la deuda de la ANSES propone conformar un fondo que garantice el 82% móvil a jubilados

Los Legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta (UCR, Construyendo Córdoba) presentaron un proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo a crear el Fondo Complementario Adicional, conformado por todos los ingresos que se produzcan “en virtud de la deuda que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba”. la iniciativa plantea que esos recursos “se destinarán a abonar un complemento adicional para la recuperación de las jubilaciones, progresivo y solidario, hasta llegar al ochenta y dos (82 %) del promedio actualizado de las últimas ciento veinte (120) remuneraciones mensuales brutas”.

Rossi y Peraltan indican que “gobernar es establecer prioridades, porque los recursos no alcanzan para todo.

La herencia que queda después de 25 años del mismo signo político en la Provincia es que le ha metido la mano en los bolsillos de los jubilados en reiteradas oportunidades”.

Agregan que “la ley 10.333 fue sancionada el 23 de diciembre de 2015, en un rápido trámite que incluyó un corto debate en el recinto, sin que se diera la posibilidad de escuchar las voces de los sectores que serían y resultaron altamente perjudicados, de sorpresa y de espaldas a la sociedad, anteponiendo un método de ajuste por sobre los derechos de un grupo de personas altamente vulnerables en cuanto al ejercicio de sus derechos”.

Recuerdan que “esa ley dejaba atrás la conquista del 82 % móvil, haciendo perder a los beneficiarios cordobeses casi 11 puntos en sus haberes”.

Siguen diciendo que “en mayo de 2020 se aprobó, con una metodología similar a la mencionada supra, un nuevo ajuste en el sistema previsional. Sin el suficiente debate, aprovechando la pandemia, con el proyecto ingresado a la casilla de mail de los legisladores a las 13 hs. del día de sesión, en un mismo día se aprobó la Ley 10.694, con el título Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba. El haber de la jubilación ordinaria pasó a calcularse como el 82 % del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones mensuales brutas, deducido el aporte personal jubilatorio que en cada caso corresponda. En definitiva, lo que se resolvió es volver a bajar las jubilaciones, colocándolas en un 67,2 % de la remuneración bruta”.

Afirman en otro tramo, que “entendemos que no se puede hacer magia con los recursos, ni resolver el tema de la noche a la mañana. Pero tampoco, mirar para otro lado. La Caja de Jubilaciones de Córdoba –atento la deuda que la Nación posee con la Provincia- se encuentra seriamente afectada. El Gobierno de Javier Milei claramente discrimina a Córdoba e incumple gravemente con la ley, al no girar ni un solo peso a Córdoba respecto al déficit de la Caja de Jubilaciones, que obligatoriamente debe enviar a las 13 Provincias que oportunamente no cedieron su sistema previsional a la Nación”.

También resaltan que “el Gobernador Juan Schiaretti oportunamente inició dos acciones en contra de la Nación para que la Corte Suprema de Justicia falle a favor de Córdoba. Hoy tenemos un problema grave: el Gobernador Martin Llaryora, que mira encuestas todos los días y no se anima a contradecir al presidente, no reclama enfáticamente por los derechos de la Provincia. En defensa de Córdoba, y como representante del pueblo, el pasado 21 de noviembre presentamos ante la Corte Suprema un escrito reclamando que de manera urgente falle a favor de la provincia, ordenándole al gobierno nacional el inmediato envío de lo que nos corresponde”.

Por último, expresan que “lo cierto es que hay una deuda, que tarde o tempano se va comenzar a saldar. En tal sentido, somos serios en nuestro planteo. Sin esos fondos, es muy difícil para la Provincia determinar la vuelta a ese ansiado 82 %. Pero, creemos factible hacer el compromiso de su cumplimiento destinando ese monto, que hoy supera claramente los 500 mil millones de pesos”.

