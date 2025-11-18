Córdoba: Comenzaron a tratarse los proyectos de ley de agroecología y “compost descentralizado”

La Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de la Legislatura de la Provincia de Córdoba comenzó a tratar los proyectos de Ley de Agroecología de Compost descentralizado. Ambas iniciativas están enfocadas en el desarrollo sostenible y la creación de puestos de trabajo en Córdoba y fueron presentada por el legislador provincial, Matías Chamorro (Partido Socialista / Provincias Unidas).

A través de un comunicado de prensa, Chamorro expresó que “estas propuestas son el resultado del trabajo e intercambio con más de 150 productores locales con amplia experiencia en la temática. Las mismas tienen el principal objetivo de generar nuevos puestos de trabajo en la zona periurbana mediante la innovación productiva y la gestión sostenible de recursos. A su vez, buscan impulsar el desarrollo local mediante la economía circular, mientras garantizan la salud integral de la población y el cuidado del ambiente”.

El Proyecto de Promoción de la Agroecología propone un modelo productivo que genere empleo, cuide la salud, preserve los recursos naturales y fortalezca los circuitos de comercio justo. La iniciativa incluye: Reconocimiento y promoción de alimentos agroecológicos; creación de un registro provincial de productores y productoras; un sistema participativo de garantías, donde productores y consumidores validan juntos los procesos; incentivos, ferias y compras públicas que prioricen la producción local y sostenible”.

Chamorro destacó que “la agroecología es una oportunidad para construir un modelo que respete la biodiversidad, genera trabajo digno en un contexto nacional de recesión y pérdida del empleo y acerque alimentos sanos a toda la población. Es desarrollo, pero con justicia social y ambiental. Así como lo hicimos a través de una ordenanza en la ciudad de Córdoba ahora queremos potenciar el desarrollo de la agroecología en toda la provincia”.

Asimismo, el Proyecto 42681/L/25 declara de Interés Provincial el Sistema de Compostaje como un método eficaz para la gestión integral de residuos, convirtiendo lo que sería basura en un recurso valioso. La propuesta impulsa:

Programas de difusión y entrega de composteras; capacitación comunitaria; incentivos para hogares, instituciones y comercios que compostan; y participación de municipios y organizaciones sociales.

“Compostar es una manera concreta, cotidiana y comunitaria de cuidar el ambiente. Es acercar herramientas sencillas para que todas y todos podamos ser parte de la solución”, expresó el legislador socialista.

Por último, Chamorro destacó que “estos proyectos no solo alinean a Córdoba con las tendencias de innovación y sustentabilidad a nivel mundial, sino que son una herramienta concreta para estimular la creación de empleo digno y una nueva economía basada en el respeto por nuestros recursos”.

