Córdoba: Clausuran un frigorífico que disponía restos cárnicos en la vía pública

Tras una denuncia realizada al Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA), la Municipalidad de Córdoba concurrió al Frigorífico Carnevali, donde constató infracción al Código de Faltas y clausuró el establecimiento por disposición ilegal de residuos en la vía pública.

El comercio había arrojado grandes cantidades de restos cárnicos, entre los que se encontraban huesos y trozos de carne, además de bolsas de plástico y papel.

La clausura responde al incumplimiento de la normativa municipal que establece que las instituciones que realicen actividades comerciales deben contratar su propio servicio de recolección privada de residuos.

De esta forma, el espacio ubicado en Av. Rancagua 3860, a metros de la Av. Circunvalación, quedó cerrado preventivamente.

DÓNDE DENUNCIAR

Para realizar denuncias, los vecinos pueden comunicarse con el Instituto de Protección Ambiental y Animal llamando al 351 2089570 de 8:00 a 17:00 horas o enviar las denuncias al correo electrónico [email protected].

