Córdoba: Clausuran un comercio de avenida Vélez Sarsfield por arrojar un líquido verde en la vía pública

El Instituto de Protección Ambiental y Animal clausuró un comercio ubicado en Av. Vélez Sarsfield 4209, de barrio General Artigas, del cual se constató el vertimiento de líquidos relacionados a su actividad sobre calle Wenceslao Escalante.

Se trata de ICE, un comercio que trabaja en el área de instalaciones termomecánicas y aire acondicionado. Este líquido color verde corría en grandes cantidades por la arteria, proveniente de un desagüe pluvial, y doblaba en calle Belardinelli.

El arrojo de líquidos producto de la actividad comercial o industrial constituye una infracción de la normativa municipal vigente. Por esta causa, el IPA procedió a la clausura preventiva del establecimiento.

La información oficial señala que en caso de ver situaciones similares, los vecinos puede comunicarse con el Instituto de Protección Ambiental y Animal llamando al 351 2089570 de 8:00 a 17:00 horas o enviar las denuncias al correo electrónico [email protected]

