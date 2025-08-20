Conéctate con nosotros

Noticias

Córdoba: Clausuran un comercio de avenida Vélez Sarsfield por arrojar un líquido verde en la vía pública

Publicado

La faja de clausura en un local que vertía líquidos de su actividad en la vía pública. (Foto: Prensa).

El Instituto de Protección Ambiental y Animal clausuró un comercio ubicado en Av. Vélez Sarsfield 4209, de barrio General Artigas, del cual se constató el vertimiento de líquidos relacionados a su actividad sobre calle Wenceslao Escalante.

Se trata de ICE, un comercio que trabaja en el área de instalaciones termomecánicas y aire acondicionado. Este líquido color verde corría en grandes cantidades por la arteria, proveniente de un desagüe pluvial, y doblaba en calle Belardinelli.

El arrojo de líquidos producto de la actividad comercial o industrial constituye una infracción de la normativa municipal vigente. Por esta causa, el IPA procedió a la clausura preventiva del establecimiento.

La información oficial señala que en caso de ver situaciones similares, los vecinos puede comunicarse con el Instituto de Protección Ambiental y Animal llamando al 351 2089570 de 8:00 a 17:00 horas o enviar las denuncias al correo electrónico [email protected]

