Córdoba: Cinco detenidos de una banda narco familiar que hacía delibery de cocaína

Una banda narco familiar fue desmantelada en barrio San Vicente, en el este de la Capital provincial. El grupo era liderado por la madre y sus hijos se encargaban de la venta y distribución de la droga. La particularidad que tenía la operación de esta organización era que hacían delibery de cocaína.

La investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), incluyó la actuación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que se encargó de los operativos para detener a los cinco miembros de la banda: tres hombres de 19, 28 y 31 años y dos mujeres de 15 y 53.

Los allanamientos fueron llevados a cabo en las viviendas ubicadas sobre las calles Ismael Galíndez al 1600, San Jerónimo al 1700, Entre Ríos al 1100 y Estados Unidos al 2200, todos en el barrio San Vicente.

En los domicilios, los investigadores lograron el secuestro de 144 dosis de cocaína, tres plantas de cannabis sativa, 49 psicofármacos, 661.700 pesos, una balanza digital, 15 cartuchos, un vehículo y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancia ilícitas.

La información oficial destaca que entre los aprehendidos se encuentra una madre, que utilizaba a sus hijos (una menor de 15 años) para la venta de cocaína a sus clientes. Además, pactaban con sus clientes la entrega de droga, utilizando la modalidad de delivery.

Por último, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó la remisión de lo incautado y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

CUATRO ALLANAMIENTOS Y DOS DETENIDOS

Dos hombres de 28 y 37 años fueron detenidos luego de que la FPA realizara cuatro allanamientos en los barrios Mariano Fragueiro, Poeta Lugones, José Ignacio Díaz (primera sección) y Juan B. Justo, todos en la ciudad de Córdoba.

Durante los operativos, investigadores con la colaboración de canes detectores de narcóticos de la División K-9, incautaron 139 dosis de cocaína, 14 de marihuana, dinero en efectivo (788 reales, 1.221 dólares y 58.300 pesos), además de otros elementos de interés para la causa.

Cabe mencionar que esta acción se enmarcó en una investigación vinculada a la organización narco desarticulada meses atrás en Villa Dolores, donde fueron detenidas nueve personas. Uno de los nuevos aprehendidos es hermano del jefe de esa organización, que había sido arrestado el pasado 12 de septiembre del corriente año, en la ciudad del oeste provincial.

