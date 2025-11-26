Córdoba celebró a sus protagonistas: Se entregaron los Premios Bitácora Córdoba 2025

Córdoba vivió una noche histórica para su industria turística con la realización de la primera edición de los Premios Bitácora Córdoba 2025, organizada por Mensajero Producciones y llevada a cabo este 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Córdoba. Con un marco colmado de referentes, empresarios, prestadores, instituciones y autoridades provinciales y municipales, la gala consagró a los máximos exponentes del turismo en 19 ternas, destacando la calidad, innovación, compromiso y profesionalización de un sector clave para la economía y la identidad provincial.

Los premios —que por primera vez tuvieron una edición exclusiva en Córdoba— reconocieron el trabajo de agencias de viajes, operadores receptivos, hoteleros, gastronómicos, transportistas, destinos, emprendimientos rurales, prestadores de aventura, proyectos tecnológicos, iniciativas sustentables y propuestas culturales y religiosas que consolidaron un año de fuerte crecimiento para el turismo provincial. Estuvieron presentes la vicegobernadora Myriam Prunotto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y el director de Mensajero Turístico, Marcelo Frontales, junto a representantes del sector público y privado.

Durante la gala, Darío Capitani destacó que “la creación de una distinción propia para Córdoba es un orgullo porque permite reconocer y visibilizar el trabajo real que hacen cada día el sector público y el sector privado. Esta primera edición en el interior del país demuestra la fuerza y el crecimiento de la industria turística cordobesa”.

A su turno, Marcelo Frontales subrayó que “Córdoba lo tiene todo: infraestructura, conectividad, gastronomía y un ecosistema turístico que late todo el año; por eso elegimos hacer aquí los Premios Bitácora Córdoba y ya pensamos en una segunda edición”, agradeciendo especialmente “a hoteleros, gastronómicos, transportistas, emprendedores y todos los que construyen turismo día a día”.

La vicegobernadora Prunotto, en tanto, expresó que “es un orgullo que esta premiación suceda aquí, en una provincia con generosidad en sus paisajes y una enorme diversidad que permite disfrutar Córdoba todo el año”, y remarcó la importancia de seguir trabajando “con el sector privado, convencidos de que ese es el camino”.

Ganadores de los Premios Bitácora Córdoba 2025

-Mejor Agencia de Viajes Provincial: Oro Toselli Viajes, Plata Setil Viajes, Bronce Viajes TDH.

-Mejor Operador Receptivo: Oro Nativo Viajes, Plata Rutur Viajes, Bronce Stylo Viajes.

-Mejor Hotelería Provincial: Oro Amerian Hoteles, Plata Holiday Inn, Bronce Howard Johnson Villa Carlos Paz.

-Mejor Transporte y Conectividad: Oro Fono Bus, Plata Transporte Sarmiento, Bronce Buses Lep.

-Mejor Evento o Fiesta Provincial: Oro Festival de Doma y Folklore, Plata Cosquín Rock, Bronce Festival de Peñas.

-Destino Mejor Promocionado: Oro Villa Carlos Paz, Plata Ciudad de Córdoba, Bronce Villa General Belgrano.

-Mejor Innovación en Turismo: Oro App Turismo Córdoba, Plata Ciudad Gamer, Bronce Bus-Gamer.

-Mejor Festival Gastronómico: Oro Peperina, Plata Fiesta del Maní, Bronce Asadoras de Marull.

-Mejor Asistencia al Viajero: Oro Assist Card, Plata Universal Assistance, Bronce CORIS.

-Mejor Parque Temático: Oro Peko’s Multiparque, Plata Quaras, Bronce La Serranita.

-Mejor Turismo Rural: Oro Posada La Matilde, Plata Estancia La Dorada, Bronce Nono Luigi.

-Mejor Experiencia de Aventura: Oro Alto Rumbo, Plata Hoy No Duermo en Casa, Bronce EcoChampaquí.

-Mejor Bodega: Oro Aráoz de Lamadrid, Plata Bodega Vista Grande, Bronce La Caroyense.

-Mejor Destino de Sierras: Oro Villa General Belgrano, Plata San Javier–Yacanto, Bronce Miramar de Ansenuza.

-Mejor Propuesta Cultural: Oro Casa Museo Atahualpa Yupanqui, Plata Museo Rocsen, Bronce Manzana Jesuítica.

-Mejor Turismo Gastronómico: Oro Camino del Olivo, Plata Somos UtUco, Bronce El Mejor Asado del Mundo.

-Mejor Turismo Estudiantil: Oro Mundo Cocoguana, Plata Parque Crazy Donkey, Bronce ADICPAZ.

-Mejor Desarrollo Sustentable: Oro Despeñaderos Florece, Plata Sembradores de Agua, Bronce Proyecto UMEPAY.

-Mejor Propuesta de Turismo Religioso: Oro Camino de Brochero, Plata Brochero Niño, Bronce Cripta Jesuítica.

La primera edición de los Premios Bitácora Córdoba 2025 consolidó un nuevo espacio para celebrar la excelencia turística provincial, evidenciando el talento, profesionalismo e innovación que posicionan a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país y proyectando un 2026 con más desafíos y oportunidades para todo el sector.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.