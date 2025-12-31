Córdoba: Cayeron dos bandas narco, hay 15 detenidos y 12 kilos de cocaína secuestrada

Dos grandes bandas narcomenudistas cayeron este martes en Córdoba Capital, luego de que se realizaran 27 allanamientos, con la participación de más de 300 efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). En total fueron detenidas 15 personas (ocho hombres y siete mujeres) y se incautaron 12 kilos de cocaína, entre otras drogas. Ambas bandas se dedicaba al comercio y distribución de drogas. El total de los estupefacientes y elementos secuestrados tiene un valor estimado de 427 millones de pesos.

Por un lado, se realizaron 15 allanamientos, en los que fueron apresadas 10 personas (cinco hombres y mujeres mayores de edad). Los operativos fueron efectuados en una serie de barrios del oeste de la Capital provincial: Villa La Tela, San Roque, Villa Martínez y Ampliación Las Palmas. El operativo contó con la participación de 300 efectivos y se utilizaron aproximadamente 80 móviles.

En los domicilios allanados, se incautaron 38.090 dosis de cocaína (distribuidas en ladrillos y trozos, que asciende a unos 7 kilos) y ocho de marihuana, dinero ($38.363.640), tres automóviles y elementos relacionados a la causa. El total de lo secuestrado asciende a $282.835.140.

En tanto, en el otro operativo, luego de varios meses de investigaciones, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desmantelaron una organización narco compuesta por cinco personas (tres hombres y dos mujeres mayores de edad) e incautaron estupefacientes.

La operación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, fue llevada a cabo en los barrios Villa Páez, El Pueblito, Centro y San Martín. En total, se desarrollaron 12 allanamientos.

En la oportunidad, fueron secuestradas 21.753 dosis de cocaína y seis de marihuana, dinero ($13.760.000 y 2.591 dólares), dos armas cortas, cartuchos, joyas, un automóvil y diferentes elementos relacionados a la causa. El valor de todo lo incautado asciende a $144.168.500.

El jefe de esta banda era extranjero y se especializaba en el delivery de drogas por una importante cantidad de barrios de la ciudad de Córdoba. Además, él y su mujer contaban con antecedentes por la Ley Nacional de Estupefacientes.

