Córdoba: Carro encabezará lista del peronismo nacional en las elecciones de octubre

El diputado nacional Pablo Carro irá por su reelección en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre en Córdoba. Según informó este viernes, encabezará la lista de Fuerza Patria Córdoba, la boleta que representa al peronismo nacional y sus aliados. Carro criticó al al gobierno nacional, al “cordobesismo” y a la diputada nacional Natalia De la Sota, que liderará una nómina alternativa al oficialismo provincial. “Los cordobeses quieren acompañar una alternativa real al modelo del ajuste y no a quienes hoy se disfrazan de opositores sólo como estrategia política”.

El anuncio fue dado a conocer a través de un comunicado de prensa. “No hay peronismo sin proyecto nacional. El cordobesismo vende un federalismo de confrontación que sólo aísla y aleja a los cordobeses del sueño de una patria más solidaria y justa”, expresó.

El diputado kirchnerista explicó la importancia de que la provincia de Córdoba integre un proyecto de país que la incluya, la potencie, que defienda su industria y a sus trabajadores. “Defender Córdoba no es una pelea por la coparticipación, es la lucha por un modelo de nación”, dijo.

Carro planteó que “nuestro espacio es la verdadera expresión anti Milei y, en el calor de las discusiones, no hay que perder de vista que él y todo lo que representa, son el verdadero enemigo. Las recetas económicas que aplican, el achicamiento del Estado y todas sus capacidades, el abandono de los más vulnerables y la violencia a la que nos exponen es un cóctel que sin dudas va a terminar mal. Otra vez los trabajadores y jubilados pagando el ajuste, otra vez endeudados por generaciones enteras… Esto ya lo vivimos, no vamos a permitir que Milei siga rifando el país”.

Luego señaló fuertes cuestionamientos a De la Sota. “Natalia fue parte de un bloque que habilitó las políticas de ajuste de Milei y de (Martín) Llaryora. Durante cuatro años no cuestionó las alianzas, ni el ajuste provincial, ni los votos vergonzosos de su bloque. Hoy se viste de opositora para la foto, pero en estos 4 años no la vi, por ejemplo, ni una vez con los compañeros de Luz y Fuerza que estuvieron luchando contra la privatización de EPEC”.

En ese sentido, agregó que “cuando el ajuste lo hacía Llaryora, Natalia lo llamaba ‘gestión’. Cuando lo hace Milei, lo llama ‘crueldad’. No cambió de principios, cambió de estrategia electoral para cooptar votos por izquierda”.

También afirmó que “no se puede ser pasajera del barco del ajuste y después presentarse como capitana de la resistencia. No olvidemos que hace apenas una semana buscaba un lugar en la misma mesa que hoy dice enfrentar. Entiendo que, frente a un contexto tan hostil y viciado, muchos puedan ver en la propuesta de Natalia algo nuevo. Pero creo que la historia nos muestra todas las pruebas de que es lo contrario. Hay ahí también una intención de engañar al electorado con un ‘giro inesperado’ que no es tal”.

En lo que refiere a la situación actual de la provincia, Carro dijo que Hacemos por Córdoba se presenta como un modelo de gestión eficiente, pero detrás de las rutas y los puentes que muestran en campaña, hay pobreza y desempleo por encima de la media nacional. “El cordobesismo ha vaciado el peronismo de pueblo: hablan de equilibrio fiscal mientras la mitad de los cordobeses tiene que saltearse una comida porque los ingresos no alcanzan. ¿No vamos a hablar de eso? ¿No lo vamos a discutir? ¡Hay cordobeses que no tiene para comer!”

El diputado nacional insistió en que el oficialismo provincial ha tenido históricamente la capacidad de cambiar de socio político sin pudor: “se alinearon con Macri, ahora con Milei, y mañana con quien les garantice seguir en el poder. Hay un modelo instalado que lleva 25 años en el poder que ha sabido disfrazarse de peronismo sin serlo nunca”, dijo.

Por último, consideró “no se puede defender un proyecto nacional sin defender a Cristina. Construir una alternativa peronista mientras se le da la espalda a la principal dirigenta del campo nacional y popular, la más atacada por el poder real, proscrita y presa, es ser funcional a los enemigos del pueblo. Es como querer un peronismo sin Evita”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.