Córdoba: Carro afirmó que la reforma laboral que propone Milei generará “más precarización y desempleo”

El diputado nacional y candidato a la reelección Pablo Carro (Fuerza Patria) dijo que “jamás las reformas laborales generaron empleo, sólo terminaron en mayor flexibilización y desocupación”. Las declaraciones de Carro se producen en el marco de la campaña electoral para los comicios del próximo 26 de octubre y luego que el presidente Javier Milei anunciara que tras los comicios impulsará una reforma laboral y tributaria.

“El presidente Javier Milei lo repite todo el tiempo: es imperioso una reforma laboral y tributaria. Los sindicatos y distintos especialistas en derecho laboral advierten sobre las consecuencias de un abandono de los convenios colectivos por rama, y los efectos nocivos si se avanza en la flexibilización o precarización, porque podría llevar a profundizar la caída de los salarios”, expresó el legislador nacional a través de un comunicado de prensa.

“Ante auditorios repletos de aplaudidores, empresarios beneficiados con sus políticas de desregulación y liberalización de la economía, en especial aquellos vinculados al sector financiero y la industria y producción primaria concentrada, Milei les canta la melodía preferida, y promete que desregulará el mercado laboral”, planteó Carro.

Agregó que “no vamos a aceptar semejante retroceso en los derechos laborales. Vamos a promover un gran acuerdo con todas las centrales, con los bloques legislativos que todavía mantienen la sensatez y defienden a los trabajadores. Considero que una reforma es necesaria, pero jamás afectando derechos. No somos necios, hubo cambios en las relaciones laborales, el avance de la tecnología alteró las formas tradicionales del empleo, pero sustituir la indemnización por un seguro de desempleo, encima en base a recursos que ponen los propios trabajadores, eso jamás lo aceptaremos”.

Luego planteó que “esto ya lo vimos, tras distintas flexibiizaciones, con baja de aportes patronales y otras reformas, llegamos a tener 25% de desocupación en 2001. Los proyectos del oficialismo en danza solo pretenden mejorar la tasa de rentabilidad de los grandes capitales, en detrimento de los derechos de los trabajadores. Buscan persistir con lo que llaman ‘reducir el costo laboral’ que es un eufemismo, porque lo que pretenden es bajar salarios”.

Siguió diciendo que “una modificación de la legislación laboral que lleve a una regresión de derechos jamás generó empleo. Eliminar los convenios colectivos es dejar sin protección al trabajador, en una condición de desigualdad total frente a las patronales, y eso llevará indefectiblemente a legitimar los contratos basura, los contratos por empresa, generalizar el monotributo y vaciar las cajas previsionales por la caída de aportes”.

