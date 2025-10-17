Córdoba: Carro afirmó que “Fuerza Patria le devolverá su grandeza al pueblo argentino”

En el marco del 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, el diputado nacional por Córdoba y candidato a la reelección por Fuerza Patria, Pablo Carro, encabezó este viernes el cierre de campaña en la capital cordobesa, en la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo. “Somos peronistas porque queremos que cada argentino tenga derecho a trabajar, a educarse y a ser feliz” y apuntó que “Fuerza Patria le devolverá su grandeza al pueblo argentino”.

Carro agregó que “llegamos a los 80 años de aquel 17 de octubre en una situación desastrosa. Están en peligro las banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Hoy, la presidenta del Partido Justicialista y dos veces presidenta de la Nación está injustamente presa por honrar esas banderas, mientras el gobierno entrega nuestros recursos y castiga al pueblo trabajador”.

Criticó luego a Provincias Unidas y a Martín Llaryora y Juan Schiaretti: “No nos dejemos engañar por los disfrazados de opositores a (Javier) Milei, sin el cordobesismo de Schiaretti y Llaryora, este gobierno no hubiera podido llevarse puestos los derechos de las y los argentinos. Acá hay un pueblo con memoria, que no olvida a quien no lo traiciona”.

Agregó que “no hay futuro posible si no lo construimos entre todos, por eso todas nuestras fuerzas tienen que estar puestas hoy en construir una alternativa que en el 2027 va a devolver al peronismo y al pueblo argentino a la Casa Rosada. Con organización, con esperanza y con una enorme responsabilidad, defendemos nuestros derechos en la calle y, este 26, lo haremos en las urnas”.

Por último, expresó que “el pueblo de Córdoba tiene una oportunidad histórica de ponerle un límite a la entrega y al ajuste del gobierno de Milei. Vamos a votar por la patria, por el trabajo y por la soberanía nacional. No se trata sólo de ganar una elección, sino de recuperar el rumbo de la Argentina”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.