Córdoba: Campaña gratuita de chequeo y control de lunares

Publicado

Imagen ilustrativa.

La Secretaría de Salud y el laboratorio La Roche-Posay, llevarán adelante una nueva campaña gratuita de control de lunares y lesiones. La propuesta busca reforzar la prevención y la detección temprana del cáncer de piel, facilitando el acceso a controles preventivos en distintos puntos de la ciudad, acercando la salud a los vecinos en espacios de fácil acceso.

El operativo comenzará el miércoles 10 de septiembre en el Hospital Príncipe de Asturias, ubicado en calle Defensa 1200 de barrio Villa el Libertador y continuará los días 11, 12 y 13 de septiembre en Plaza España desde las de 10:00 a las 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

A lo largo de las cuatro jornadas funcionarán tres consultorios móviles donde profesionales de la dermatología equipados con tecnología específica realizarán el control y chequeo de lunares por orden de llegada.

En todos los espacios solo se realizarán controles de lunares y detección de posibles lesiones sospechosas y no habrá consultas dermatológicas generales. Además, el equipo de dermatólogos brindará recomendaciones sobre el uso diario de protectores solares, la importancia del diagnóstico precoz y la consulta dermatológica anual.

Posteriormente, quienes se acerquen a estos puntos, y en caso de requerirlo, podrán sacar turnos en el sector de dermatología a través del escaneo de un código QR que los trasladará al centro de atención telefónica a través del 0800-888-5555.

