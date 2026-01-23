Córdoba: Cae una banda que utilizaba adolescentes para vender cocaína

Una banda narco que utilizaba adolescentes para vender cocaína fue desarticulada este jueves en Córdoba Capital. Los integrantes del grupo delictivo contaban con antecedentes por narcotráfico, tenían dos modalidades de comercialización: en sus locales -donde también se podía consumir la droga- y a domicilio. En total, explotaban nueve puntos de venta en Córdoba Capital y la localidad de Malvinas Argentinas. Hay seis detenidos.

La orden para realizar los operativos fue dada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, y efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) efectuaron nueve allanamientos, donde detuvieron a seis personas y secuestraron estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en ocho domicilios distribuidos en las calles El Jilguero y Benteveo de barrio General Arenales (en el cuadrante este de la ciudad de Córdoba) y una vivienda en la arteria De Las Azaleas s/n de B° Costa Azul (Malvinas Argentinas). Durante las irrupciones se realizaron las detenciones de tres adolescentes, uno de 14 años de edad y los otros dos de 17 años; y tres personas mayores de 27, 31, y 33 años, todos con antecedentes penales por narcotráfico.

En los registros de las viviendas, investigadores y oficiales con canes antinarcóticos de la División K9 secuestraron 258 dosis de cocaína y nueve de marihuana, $372.700, un vehículo y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas. Se cree, por el nivel de organización que tenía el grupo, que movilizaban una gran cantidad de estupefacientes.

Los integrantes de la organización narco tenían roles establecidos: los adolescentes realizaban la venta de drogas; había personal que abastecía los puntos de ventas; cobradores de dinero; armadores del producto (envoltorio de drogas) y delivery de estupefacientes.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.