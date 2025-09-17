Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Buscan familia adoptiva para un niño de 10 años

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza).

El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba convoca a personas, familias o parejas radicadas en todo el territorio de la provincia, que se sientan en condiciones de adoptar y brindar un entorno familiar afectivo y estable a un niño de 10 años. Ello en función de lo solicitado por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil de San Francisco, a cargo del juez Andrés Emilio Peretti.

Se trata de un niño empático, introvertido y compañero. Presenta buena capacidad de adaptación y buena conducta. Le gusta jugar al ajedrez, andar en bicicleta y actividades vinculadas a la tecnología.

Turismo

Se vincula de manera favorable con pares y adultos. Posee certificado único de discapacidad (CUD). Asiste a tratamiento psicopedagógico y cuenta con apoyo escolar, ambos espacios a modo de estimulación de su aprendizaje. Responde de manera favorable a nivel académico.

Epec

Realiza tratamiento psicológico. Logra expresar sus emociones sin dificultades. Recepta y acepta los límites y ha incorporado hábitos y rutinas de manera favorable. Es su deseo incluirse en una familia y mantener el vínculo con sus hermanas. Se busca un entorno familiar que pueda responder a sus necesidades, y acompañarlo en su desarrollo y crecimiento.

Telecom

Los interesados deberán ingresar a la página https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/, seleccionar la convocatoria de referencia n.° 07/25 y completar el formulario de inscripción.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denuncian al fiscal De Aragón por su actuación en la represión de una protesta y la detención de Giuliani y otros dirigentes

Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del fiscal Ernesto Rafael De Aragón en...

Hace 5 días

Noticias

Argentina se opuso junto a EE.UU. e Israel: La ONU aprobó una resolución que impulsa crear un estado palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Se realiza otra Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El miércoles 17 de septiembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumará a las movilizaciones que se realizarán en todo el país, “con...

Hace 1 día

Noticias

La Cámara de la Construcción alertó sobre la crisis del sector y reclama implementar un “plan federal”

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo...

Hace 5 días