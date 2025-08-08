Córdoba: Buscan familia adoptiva para tres hermanas mujeres de 8, 4 y 2 años

El Registro Único de Adopción (RUA) convocó a personas, familias o parejas radicadas en la provincia de Córdoba en condiciones de adoptar de manera conjunta a un grupo de tres hermanas mujeres de ocho, cuatro y dos años y “brindarles un entorno familiar afectivo y estable”. Ello, en función de lo solicitado por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Villa María, a cargo de la jueza Nerina Gamero.

Dice el informe judicial que “la niña de ocho años es alegre, independiente, extrovertida y sociable. Le agrada realizar deportes, leer cuentos y armar juegos. Disfruta, especialmente, las actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza y con mascotas. Es una niña que puede expresar con claridad lo que desea. Se vincula favorablemente con adultos y con otros niños/as, mostrándose protectora con los más pequeños. Asiste a tercer grado de nivel primario”.

Por su parte, la niña de cuatro años de edad “es alegre, afectuosa, activa, observadora, conversadora. Le gusta jugar, armar rompecabezas y bailar. Se vincula de manera saludable con pares y adultos. Se desenvuelve sin dificultad y se expresa con simpatía y claridad en relación con sus preferencias y deseos. Asiste a nivel inicial, a la sala de cuatro años”.

Mientras que “la niña de dos años de edad es tranquila, afectuosa, observadora. Disfruta la música, los juegos de encastre. También le gusta jugar con agua y pasear en espacios al aire libre. Se vincula favorablemente con niños de su edad. Se desarrolla adecuadamente conforme su edad. Cuenta con un buen estado de salud”.

Se espera que quienes se postulen puedan asumir el compromiso de ofrecerles:

– Un entorno familiar estable, empático y afectuoso;

– Asistencia y protección integral en un marco de flexibilidad y calidez;

– Respeto por su historia e individualidad.

Debido al vínculo de afinidad entre las tres hermanas, se considera de suma importancia su incorporación a un mismo ámbito familiar. Los interesados deberán ingresar a la página https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/, seleccionar la convocatoria de referencia n.° 04/25 y completar el formulario de inscripción.

