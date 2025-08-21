Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Apareció Schiaretti y criticó a Milei y el kirchnerismo

Publicado

El primer candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Juan Schiaretti junto al gobernador Martín Llaryora y los principales candidatos de la lista del oficialismo provincial. (Foto: Prensa).

En clave electoral, el ex gobernador de Córdoba y primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas -alianza de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz-participó de un acto con intendentes, funcionarios y dirigentes de la ahora denominada Provincias Unidas en el Holliday Inn, en Córdoba Capital. Su discurso mostró las pinceladas de lo que dirá en la campaña electoral: Criticó tanto al presidente Javier Milei como al peronismo kirchnerista y se posicionó desde el peronismo y no desde el “cordobesismo”, en lo que se visualiza como un intento de dejar sin espacio de maniobra a Natalia de la Sota.

También hablaron el ministro de Gobierno y jefe de campaña, Manuel Calvo, los también candidatos a diputados nacionales, Miguel Siciliano y Carolina Basualdo, el intendente de Córdoba Capital Daniel Passerini y el gobernador Martín Llaryora.

Schiaretti apuntó que “el kirchnerismo se va apagando como una llamita: el kirchnerismo no vuelve. Cuando volvió, después de (Mauricio) Macri, fue el fracaso más estrepitoso del país. Al polo que hoy representa, sin dudas, el presidente Milei, hay que ponerle enfrente otro polo: el de la producción, el trabajo, el federalismo, el sentido común y la sensibilidad social. Un polo que sea la voz del interior del país y no la representación del AMBA”.

Córdoba Turismo

“Nosotros somos el peronismo que cree en el equilibrio fiscal, la producción, el trabajo y el desarrollo. El peronismo del respeto por las instituciones, la libertad de prensa, cercano a la gente y a los más necesitados”, dijo el exgobernador en otro tramo de su intervención.

Luego cuestionó la política económica del gobierno libertario: “El equilibrio fiscal y el orden macroeconómico son innegociables. Pero hay que ver cómo se logra ese equilibrio. No se puede hacer a los hachazos, afectando a los más necesitados. En Córdoba tenemos equilibrio fiscal desde hace dos décadas, pero con la gente adentro”.

Epec

Por su parte, Llaryora señaló que “Provincias Unidas es un espacio que se proyecta a nivel nacional, pero que en Córdoba ya habíamos cimentado antes, trabajando unidos por nuestra provincia. Nosotros llevamos adelante la propuesta del partido de la sensatez, del partido de la producción y del trabajo”.

Telecom

Más adelante agradeció “a quienes hoy forman parte de esta gran propuesta que más allá del partido político, lo que verdaderamente importa es el compromiso, el corazón y la convicción de que el progreso se construye con todos adentro, sin dejar a nadie afuera” y afirmó que “la Argentina hoy atraviesa una situación muy difícil, y ahí estamos los gobernadores, los intendentes y las organizaciones de la sociedad civil, todos unidos para garantizar en Córdoba la paz social y acompañar a las familias. Un país solo crece cuando crecemos todos juntos. El verdadero camino es un modelo económico con producción, crecimiento y con trabajo”.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

En la cuerda floja: Luis Caputo no consiguió el financiamiento esperado y el Banco Central endureció los controles

Ante las dificultades para conseguir financiamiento en el mercado, el Banco Central decidió endurecer con fuerza su política de controles sobre el sistema financiero,...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Carro encabezará lista del peronismo nacional en las elecciones de octubre

El diputado nacional Pablo Carro irá por su reelección en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre en Córdoba. Según informó este viernes,...

Hace 5 días

Noticias

Una ex vedette, dos ex futbolistas y una mediática serán candidatos en los comicios de octubre

Como viene siendo habitual al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero famosas para el gran...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Seis allanamientos y tres detenidos por venta de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó seis allanamientos y detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda que vendía cocaína y otros estupefacientes...

Hace 2 días