Córdoba: Apareció Schiaretti y criticó a Milei y el kirchnerismo

En clave electoral, el ex gobernador de Córdoba y primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas -alianza de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz-participó de un acto con intendentes, funcionarios y dirigentes de la ahora denominada Provincias Unidas en el Holliday Inn, en Córdoba Capital. Su discurso mostró las pinceladas de lo que dirá en la campaña electoral: Criticó tanto al presidente Javier Milei como al peronismo kirchnerista y se posicionó desde el peronismo y no desde el “cordobesismo”, en lo que se visualiza como un intento de dejar sin espacio de maniobra a Natalia de la Sota.

También hablaron el ministro de Gobierno y jefe de campaña, Manuel Calvo, los también candidatos a diputados nacionales, Miguel Siciliano y Carolina Basualdo, el intendente de Córdoba Capital Daniel Passerini y el gobernador Martín Llaryora.

Schiaretti apuntó que “el kirchnerismo se va apagando como una llamita: el kirchnerismo no vuelve. Cuando volvió, después de (Mauricio) Macri, fue el fracaso más estrepitoso del país. Al polo que hoy representa, sin dudas, el presidente Milei, hay que ponerle enfrente otro polo: el de la producción, el trabajo, el federalismo, el sentido común y la sensibilidad social. Un polo que sea la voz del interior del país y no la representación del AMBA”.

“Nosotros somos el peronismo que cree en el equilibrio fiscal, la producción, el trabajo y el desarrollo. El peronismo del respeto por las instituciones, la libertad de prensa, cercano a la gente y a los más necesitados”, dijo el exgobernador en otro tramo de su intervención.

Luego cuestionó la política económica del gobierno libertario: “El equilibrio fiscal y el orden macroeconómico son innegociables. Pero hay que ver cómo se logra ese equilibrio. No se puede hacer a los hachazos, afectando a los más necesitados. En Córdoba tenemos equilibrio fiscal desde hace dos décadas, pero con la gente adentro”.

Por su parte, Llaryora señaló que “Provincias Unidas es un espacio que se proyecta a nivel nacional, pero que en Córdoba ya habíamos cimentado antes, trabajando unidos por nuestra provincia. Nosotros llevamos adelante la propuesta del partido de la sensatez, del partido de la producción y del trabajo”.

Más adelante agradeció “a quienes hoy forman parte de esta gran propuesta que más allá del partido político, lo que verdaderamente importa es el compromiso, el corazón y la convicción de que el progreso se construye con todos adentro, sin dejar a nadie afuera” y afirmó que “la Argentina hoy atraviesa una situación muy difícil, y ahí estamos los gobernadores, los intendentes y las organizaciones de la sociedad civil, todos unidos para garantizar en Córdoba la paz social y acompañar a las familias. Un país solo crece cuando crecemos todos juntos. El verdadero camino es un modelo económico con producción, crecimiento y con trabajo”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.