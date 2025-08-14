Conéctate con nosotros

Córdoba: Anael lanza el séptimo tema de su disco “Laberinto”

Anael lanza su disco "Laberinto". (Foto: Prensa).

Este jueves 14 de agosto desde las 20:00, Anael lanzará a través de sus redes sociales, “Junto a vos”, el séptimo tema del disco “Laberinto”. Mientras que el sábado 30 de agosto a las 21:00, se presentará en PLATZ Espacio Cultural ACIC (Av. Maipú 350, Córdoba Capital). El show será la presentación oficial del disco, que incluye diez canciones grabadas en el estudio PredaSound de Buenos Aires bajo la producción artística de Marcelo Predacino.

Sobre el disco “Laberinto”, dijo que “me gustaría que quien escuche el disco se sorprenda, que note el corazón que hay detrás de cada canción”. La sinopsis de prensa destaca que “Laberinto es el recorrido emocional, artístico y vital que Anael transita para descubrir quién es, qué siente y cómo transformar sus experiencias en canciones. Cada tema es una entrada o una salida a su universo sonoro”.

Anael es una artista emergente argentina que combina el pop, las baladas, el indie y el rock nacional en un universo sonoro íntimo, honesto y profundamente emocional.

Nacida en Monte Maíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Comenzó su camino musical a los 5 años, atraída por la guitarra, y desde entonces recorrió un camino de exploración autodidacta.

Tras presentarse en la Convención de Talentos en México y vivir sus primeros escenarios junto a su banda, en enero de 2025 participó en BEAT, un curso intensivo de verano en Otro Mundo de Cris Morena, al que accedió mediante un proceso de selección por casting.

LA FICHA DE LABERINTO

-Nombre: Laberinto.

-Lanzamiento oficial: Agosto 2025.

-Producción artística: Marcelo Predacino.

-Estudio: PredaSound (San Telmo, Buenos Aires).

-Canciones: 10 tracks (8 originales, 2 reversiones).

