Córdoba: Alertan sobre la promoción de “eventos truchos” en el Estadio Kempes

La Agencia Córdoba Deportes informa que no se ha autorizado ni se tiene conocimiento de ningún evento o fiesta de carácter privado, comercial o recreativo, convocado para los días 15 de junio, 6 de julio y 3 de agosto en las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes.

Autoridades de la Agencia tomaron conocimiento de una nueva modalidad de estafa que circula en redes sociales y plataformas digitales, promocionando supuestos eventos con venta de entradas en dólares, citando como punto de encuentro las inmediaciones del estadio para un evento denominado “Festival Tailandés” o “Thai Lantern Festival”.

El evento en cuestión es el que se promociona en el sitio web https://www.siamvibesfest.com.

El informe de prensa destaca que “no existe autorización oficial para la realización del evento mencionado” y que “la utilización del nombre del Estadio Mario Alberto Kempes en estas publicaciones es fraudulenta e ilegítima”.

También asegura que “se está trabajando con las autoridades correspondientes para investigar, denunciar y frenar este tipo de acciones delictivas que atentan contra la buena fe del público”.

PRESTADORES DEL EMMAC

La Agencia Córdoba Deportes también informó que se han detectado sitios web y plataformas digitales que utilizan indebidamente la denominación del Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia (EMMAC), ofreciendo servicios o listados de efectores que no cuentan con la validación ni el aval oficial del organismo provincial.

En particular, se advierte que la web identificada como https://emmac.com.ar “no forma parte del sistema oficial ni está vinculada de ninguna manera con la Agencia Córdoba Deportes. Por lo tanto se recomienda no brindar datos personales, médicos ni profesionales en dicha plataforma u otras similares que no estén verificadas oficialmente”.

Por último, señala que “el único canal habilitado para consultar el listado oficial de médicos y centros autorizados para la realización del EMMAC es nuestra la página web institucional deportes.cba.gov.ar“.

