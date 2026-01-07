Córdoba: Alerta naranja por tormentas fuertes en la Provincia

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Provincia informó este miércoles que, en base a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), a partir de la madrugada del jueves 08 de enero, se prevé el desarrollo de tormentas en diversos sectores del territorio provincial, “algunas localmente fuertes”.

Señala el informe oficial que “se destaca la probabilidad de acumulados máximos de entre 85 a 125 milímetros, pudiendo ser superiores de manera puntual, especialmente en la ciudad de Córdoba y en el norte y noroeste provincial”. En el mismo sentido, la zona de la Capital que sufriría un mayor impacto del fenómeno, sería la del norte.

Agrega que “estos eventos podrían estar asociados a abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo, y actividad eléctrica, de manera dispar”.

Por último, pide a la población “extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos por eventuales crecidas”.

EN CÓRDOBA CAPITAL

El pronóstico del SMN advierte que en la madrugada de este jueves, en la Capital provincial se prevé la llegada de tormentas, con la presencia de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Justamente, la dirección del viento, desde el sur, traerá un alivio a las altas temperaturas que se vivieron en los últimos días, bajando a un máximo de 20° por la tarde.

Se estima, según informó la Municipalidad de Córdoba, que a partir de las 05:00 horas y hasta la media tarde del viernes haya acumulados importantes en la ciudad de Córdoba y el área metropolitana. La probabilidad de granizo es alta y se esperan fuertes vientos del sector sur-sureste. El fenómeno meteorológico tendrá mayor incidencia en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Mientras que el viernes, el pronóstico extendido también destaca chaparrones y tormentas aisladas y una máxima de 22°.

RECOMENDACIONES

El municipio pidió que ante cualquier emergencia o riesgo en la vía pública los vecinos pueden comunicarse al teléfono 103; ó al 107 en caso de necesitar asistencia médica. Además, se aconseja a los vecinos tomar las siguientes medidas preventivas:

-Evitar transitar por calles que puedan anegarse y respetar los cortes de tránsito.

-Conducir con precaución y a una velocidad moderada, con luces encendidas.

-Retirar los vehículos estacionados en zonas inundables.

-Evitar estacionar autos debajo de los árboles o cerca de edificios en construcción.

-No cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase las rodillas.

-No acercarse a postes y cables de electricidad.

-No sacar bolsas de residuos y objetos que obstruyan los desagües.

-No dejar objetos que puedan volarse en techos, balcones o terrazas y que puedan provocar daños a terceros.

-Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

