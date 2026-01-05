Córdoba: Alerta extrema por incendios

La provincia informó que existen condiciones meteorológicas adversas y un “riesgo muy alto y extremo de incendios forestales”. En ese marco, se llevó a cabo un operativo aéreo de vigilancia y prevención con el objetivo de detectar de manera temprana posibles focos ígneos y reforzar la presencia preventiva en zonas críticas.

Según explica la información oficial, el operativo se desarrolló con la intervención conjunta de dos aviones hidrantes Air Tractor, que realizaron un vuelo en formación durante 1 hora y 15 minutos, con despegue a las 14 horas desde el Aeropuerto Córdoba.

Durante la misión, las aeronaves sobrevolaron un amplio corredor que incluyó las localidades de Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Ascochinga, Capilla del Monte, La Cumbre, La Falda, Cosquín, Tanti, Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo y La Calera, completando un recorrido aproximado de 190 kilómetros y una cobertura estimada de 411 mil hectáreas.

El informe de prensa explica que “las tareas se concentraron principalmente en el corredor este de las Sierras Chicas, el Valle de Punilla y el perilago del Dique San Roque, áreas consideradas estratégicas por la alta carga de combustible vegetal y la elevada afluencia de personas durante la temporada estival”.

ALERTA EN CASI TODO EL PAÍS

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que existe una alerta por peligro de incendios en casi toda la Argentina, por lo que las autoridades solicitan extremar los cuidados.

El Servicio Meteorológico Nacional, a través del mapa del SNMF, comunicó que, para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tienen riesgo “extremo” de incendios.

“En nuestro país, el peligro de incendios se evalúa con el FWI (Fire Weather Index), índice meteorológico de peligro de incendios forestales desarrollado en Canadá. El mismo es calculado diariamente a partir de datos de la hora 12HOA. de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación acumulada de las últimas 24hs. y representa el comportamiento potencial que un incendio forestal podría tener en el momento más crítico del día, lo que se estima es a las 16hs”, explican las autoridades.

LAS CONDICIONES ESPERADAS

Para enero y febrero los expertos indicaron que las condiciones serán de “superior a la normal” sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe. De “normal o superior a la normal” en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia, mientras que de “normal” sobre el norte del Litoral y región del NOA.

Durante los próximos meses el sudoeste de Buenos Aires, parte de La Pampa, sur de San Luis y de Mendoza deberá monitorearse junto a Patagonia.

En tanto sobre el noroeste patagónico, el peligro se mantendrá elevado particularmente asociado a la falta de precipitaciones invernales que provoca estrés en los combustibles vivos y disponibilidad en los combustibles muertos. Además, la previsión de temperaturas por encima de lo normal hace suponer que, aunque no se descartan eventos de precipitaciones que puedan generar disminuciones temporales del peligro, en promedio, este, se mantendría elevado.

Finalmente, será importante observar la evolución del peligro sobre el noreste del país, zona que en el último mes registró déficits de precipitaciones y donde las previsiones trimestrales indican la probable continuidad de esta condición.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

