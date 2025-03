Córdoba: Aerolíneas Argentinas suma dos horarios matutinos a Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas ofrecerá desde abril nuevos horarios matutinos para sus vuelos desde el Aeropuerto Ambrosio Taravella hacia la Ciudad de Buenos Aires, optimizando la conectividad con la capital argentina.

Según explica el comunicado de prensa oficial, “con la incorporación de estos vuelos, la aerolínea de bandera busca potenciar el tráfico corporativo, permitiendo a los pasajeros aprovechar al máximo sus jornadas de trabajo con opciones de ida y vuelta desde tempranas horas”.

En ese sentido, la primera salida está programada para las 6:30 a.m., con llegada al Aeroparque Jorge Newbery a las 7:50 a.m. A partir de mayo, se ofrecerá un segundo servicio con salida a las 8:00 a.m. y llegada a las 9:20 a.m.

Además, Aerolíneas Argentinas ampliará su oferta con cinco nuevas frecuencias a CABA partir de mayo, alcanzando un total de 79 vuelos semanales desde Córdoba.

Desde el “Hub Córdoba”, la aerolínea conecta con 12 destinos nacionales directos y ofrece servicios a destinos internacionales como Punta Cana y Río de Janeiro.

“Esta mejora significativa en la conectividad aérea desde Córdoba fortalece nuestra capacidad para atraer más visitantes y potenciar el desarrollo regional”. destacó Dario Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

