Córdoba: Advierten que el riesgo de incendios es extremo

Imagen de un incendio que se desató este viernes en el oeste de la Capital provincial. El fuego pudo ser controlado. (Foto: Prensa Gobierno de CBA.).

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil advirtió que debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta el próximo domingo, la probabilidad de incendios forestales en todo el territorio provincial será extrema. Según el informe, se debe a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de focos de incendio, como el aumento de la temperatura, la reducción de niveles de humedad relativos, y fundamentalmente por el incremento de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó además que “está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal”.

Cabe recordar que desde el 2 de junio rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año.

El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que “las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías”.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente “el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.

EL MAPA DE RIESGO DE INCENDIOS

DÓNDE LLAMAR

– 0 800 – 888 – 38346 (FUEGO).

– 100 – Bomberos Voluntarios.

– 911 – Policía de Córdoba.

PRIMEROS INCENDIOS

Un incendio se registró este viernes en un sector de pastizales ubicado detrás del barrio La Docta, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba y cercano a la autopista Córdoba-Carlos Paz, se encuentra contenido. En el operativo participaron los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Malagueño, La Calera y Carlos Paz, junto con personal Bialet Massé y cinco dotaciones de la ETAC.

Al mismo tiempo, bomberos de la Regional 1 combaten el incendio que se declaró en las últimas horas en la zona de Colonia Marina, en el departamento San Justo. Desde la Secretaría de Riesgo Climático se recordó que en la provincia se registraron once focos de incendios de menor magnitud, y se hizo hincapié en la prohibición de prender fuego en áreas rurales.

