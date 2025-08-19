Conéctate con nosotros

Córdoba: Acuerdo legislativo para actualizar el Colegio de Profesionales en Servicio Social provincial

Publicado

Este martes, la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Legislatura de Córdoba dio despacho favorable a dos iniciativas vinculadas al ejercicio profesional de los trabajadores sociales. Los expedientes en cuestión son el 42674, el cual sugiere actualizar la normativa vigente (ley 7.341) que regula el ejercicio del trabajo social en Córdoba, pues data de 1985; y el 42675, que propone modernizar el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba de acuerdo a las transformaciones que atravesó el oficio a lo largo del tiempo. Ambos proyectos fueron presentados por los legisladores Matías Chamorro, Miguel Siciliano y Nadia Fernández. 

Para profundizar en el debate, la comisión legislativa contó con la presencia de Celeste Bertona, presidenta del Colegio de Profesionales en Servicio Social; Claudio Barbero, vicepresidente de la entidad; Leonor Pepe y Carolina Allende, integrante de la comisión de ley y reglamentación del colegio; Carlos Arrigoni, asesor letrado de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc); Silvia Guastavino, miembro del Tribunal de Ética del Colegio; María Monier, miembro del Tribunal de Ética del Colegio; y Silvia Fossini, integrante de la comisión de ley, entre otros invitados.

“No es la creación de un nuevo Colegio, sino el aggiornamento institucional tanto en su estructura de funcionamiento, como en el ejercicio profesional. No estamos creando un Colegio de cero, sino dándole continuidad  jurídica, política y administrativa con un nuevo instrumento”, aclaró el legislador Chamorro.

Cabe destacar que el actual Colegio de Profesionales en Servicio Social cumple 40 años el próximo 29 de agosto, nombre que el proyecto 42675 busca reemplazar por Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Córdoba. Asimismo, de convertirse en ley, actualizará el funcionamiento, estructura y alcances de la entidad.

En ese sentido, el proyecto 42674 entre las principales modificaciones que proponen también se encuentra el cambio de denominación de la profesión, a la luz de los avances y consensos a nivel nacional e internacional. Entonces, de aprobarse dejaría de llamarse “Servicio Social” para convertirse en “Trabajo Social”.

Además, sugiere la adhesión a la ley nacional 27.072, sancionada en 2014 y que establece el marco general para el ejercicio profesional del trabajo social en el país.

Tras un intercambio exhaustivo entre legisladores e invitados, los proyectos en cuestión recibieron despacho favorable de la comisión y continuarán su camino a la Comisión de Legislación General.

