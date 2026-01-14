Córdoba: Acuerdan desarrollar una agenda cultural federal

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, junto a los vocales Raúl Sansica y Daniel Delbono, se reunió con intendente, jefes comunales y autoridades municipales del área de cultura, y “coincidieron en la importancia de profundizar una agenda cultural federal con eje en las fiestas populares, los festivales, el patrimonio histórico y el acompañamiento a los artistas locales”.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa. Durante la reunión, Rodio destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre la Agencia y los gobiernos locales para llegar a cada una de las 427 comunas y municipios de la provincia. En ese sentido, remarcó “la importancia de trabajar sobre las raíces, las costumbres y la identidad cultural de cada localidad, promoviendo además el acceso de los ciudadanos del interior a los museos, parques, teatros y espacios culturales de la ciudad de Córdoba”.

“El trabajo conjunto y el diálogo permanente con los intendentes es clave para generar sinergia, consensuar acciones y seguir mejorando las políticas culturales en todo el territorio provincial”, señaló el presidente de la Agencia.

En ese marco, el vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, destacó el espíritu del encuentro y el compromiso de trabajo conjunto.

Del encuentro participaron, además representantes de: Morrison, Nono, San Marcos Sierras, La Granja, Justiniano Posse, La Palestina,Valle Hermoso, Las perdices, Arroyo Cabral, La Paz, Río Tercero, San Alberto, Villa del Totoral, Capilla del Monte, Las Tapias, La Cumbre, Ballesteros, La Posta, Casa Grande, Río Primero, San Esteban, Charbonier, Pampayasta Sud, Charras, La Puerta, Las varillas, Oliva, Alto Alegre, Monte Leña, Las Arrias, Pascanas, Laborde, Pampayasta Norte, Las Isletillas, Colonia Cuatro Esquinas, Villa Santa Rosa, Cintra, La Población, José María Saturnino Laspiur, Villa Ciudad Parque, Los Hornillos, Comechingones, Pasco, Guatimozín, Ausonia, Etruria y Pueblo Italiano.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.