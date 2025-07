Copa Airlines incorpora Puerto Plata a la red de ruta que opera en República Dominicana

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, anunció la incorporación de una nueva ruta hacia y desde Puerto Plata en República Dominicana a partir del 13 de enero de 2026. Esta ciudad se convierte en el cuarto destino operado por la Aerolínea en el país caribeño, junto a Punta Cana, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, ampliando las opciones de conectividad para los pasajeros en la región.

“A partir de enero de 2026, Copa Airlines abrirá operaciones en Puerto Plata y retomará vuelos a Santiago de los Caballeros, ampliando la conectividad en República Dominicana. Estas rutas impulsan el intercambio cultural y económico, fomentan el turismo y los negocios en ambas ciudades, y promueven la llegada de más visitantes a Panamá mediante nuestro programa Panama Stopover, consolidando a nuestro Hub de las Américas como un punto de conexión clave para el Caribe”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Reconocida como la ciudad que impulsó el turismo dentro de República Dominicana, Puerto Plata, ubicada en la costa norte del país, resalta por su diversidad natural y cultural, y una gastronomía que fusiona sabores indígenas, africanos y españoles, ofreciendo una variedad de platos típicos y sabores caribeños. Adicional a sus playas de arena blanca e historia, la ciudad ofrece experiencias auténticas como visitar comunidades rurales, aprender merengue con músicos locales o explorar la cultura deportiva en el estadio y museo Bartolo Colón.

A partir del 13 de enero de 2026, Copa Airlines comenzará a operar esta nueva ruta con tres vuelos semanales los martes, viernes y domingos. El vuelo partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 7:26 a.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en República Dominicana a las 10:51 a.m. (hora local). El vuelo de regreso saldrá de Puerto Plata, los martes, viernes y domingos a las 11:51 a.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 1:36 p.m. (hora local).

Con la incorporación de estas rutas, Copa Airlines amplía su red a 91 destinos en 32 países de Centro, Sur, Norteamérica y el Caribe. Los pasajeros interesados en viajar a cualquiera de estos destinos podrán hacer sus reservas a través de www.copa.com , oficinas de venta, el centro de atención de llamadas o su agencia de viajes preferida.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.