La Comisión de expertos recomienda que haya un tribunal intermedio para aliviar a la Corte

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno Nacional, concluyó este miércoles el informe final con sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Justicia, pero recién se lo entregará formalmente al presidente Alberto Fernández “en los próximos días”, confiaron a Télam fuentes del organismo.

Si bien el informe aún no fue elevado al Poder Ejecutivo, voceros del consejo confiaron a Télam que lograron mayoría de opiniones favorables a la designación del Procurador General de la Nación por mayoría absoluta, la creación de un tribunal federal intermedio que produzca alivio a la tarea de la Corte y la ampliación del número de los consejeros de la Magistratura.

El informe, que incluye recomendaciones de mayoría como las mencionadas, también reflejará sugerencias de la minoría y finalmente tendrá “unas mil páginas de extensión, más tres anexos”.

Según indicaron los voceros consultados, el informe ya fue “corregido y está siendo diagramado” para elevarlo al Poder Ejecutivo, pero aún restan “cuestiones logísticas” para concretar este último paso.

La idea de los once miembros del comité de expertos es que “la mayor cantidad posible participe de la entrega formal del dictamen al Presidente”, y que “la difusión completa del documento se realice una vez cumplida esa formalidad”, dijeron las fuentes.

En ese sentido, recordaron que Fernández se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, y que ello también podía demorar la reunión con el consejo asesor.

Según algunas de las personas que participaron de las deliberaciones, tras 90 días de trabajo, el informe incluye una "pluralidad de enfoques" sobre cada uno de los temas encomendados por el jefe de Estado para su análisis: Funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y de los Ministerios Públicos, y juicios por jurados y transferencia de las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con lo adelantado, el comité de especialistas recomendará que la designación del Procurador Nacional se realice por mayoría absoluta de los miembros del Senado (y no por mayoría agravada) y que exista un mandato temporal con la posibilidad de reelección.

También se sugerirá la ampliación a 16 de los miembros del Consejo de la Magistratura (cuatro consejeros por cada estamento).

Y en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, hubo mayoría para aconsejar la creación de un tribunal federal intermedio, que "produzca alivio en la tarea" del máximo tribunal, pero no así en su ampliación, según relataron las fuentes.

Así, la ampliación de la Corte no se incluyó en las recomendaciones debido a que hubo un único integrante del consejo de 11 notables que recomendó llevar a 9 sus miembros, contra diez que no se pronunciaron sobre el tema.

En soledad, el integrante del consejo de expertos argumentó la necesidad de la ampliación basado en la necesidad de una “pluralidad de enfoques” en su integración y marcando que debe ser producto de "un debate en el Congreso, en base a diálogos y consensos".

También hubo mayoría en la recomendación de instaurar el juicio por jurados, agregaron las fuentes.

El Presidente espera las conclusiones del grupo de juristas, tal como lo afirmó en una entrevista con A24, donde dijo que el consejo trabajó “en total libertad, sin ninguna interferencia”.

“Las conclusiones del grupo de juristas no me han llegado, no las he visto. Yo quise que trabajen con total libertad, sin ninguna interferencia”, dijo Alberto Fernández, quien agregó que considera que "la reforma judicial es necesaria" y que "no beneficia a nadie que hoy esté procesado, no garantiza la impunidad de nadie, y sí garantiza un mejor funcionamiento de la Justicia”.

El documento que llegará al Presidente estará dividido en cuatro capítulos y tres anexos, y contendrá propuestas fundamentadas de los consejeros, tanto en versiones de mayoría como de minoría.

El primer capítulo introductorio resumirá las conclusiones de las 25 reuniones mantenidas con entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial, y el segundo contendrá enfoques transversales acerca de cómo implementar el federalismo y las cuestiones de género en el funcionamiento de la Justicia.

El tercer capítulo estará dedicado a los fundamentos de los consejeros sobre los diferentes temas y el último es el que enumerará las recomendaciones.

En los últimos días, el Consejo amplió la frecuencia de reuniones para poder concluir el informe a tiempo para entregarlo al Poder Ejecutivo, debido a que “la gran diversidad de criterios" que marcó la dinámica del trabajo, dificultó encontrar la forma de reflejar cada una de las visiones, sumaron las fuentes.

El consejo asesor está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.

