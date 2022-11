Conmoción en San Francisco: Ataque a balazos en el hospital donde está internado el intendente

Dos personas jóvenes, que se desplazaban a bordo de una moto, efectuaron en la noche del martes, al menos cinco disparos contra dos allegados al intendente de San Francisco, Damián Bernarte, que se encontraban conversando en uno de los ingresos del hospital J.B. Iturraspe. Ninguno resultó herido. Tampoco hay detenidos por el grave episodio.

Cabe recordar que Bernarte fue atacado el domingo en la madrugada, recibió un disparo en el estómago, que obligó a una operación de emergencia, en la que se le extrajo un riñón. El jefe comunal permanece internado en terapia intensiva en el hospital atacado y, hasta el momento, su evolución es favorable.

Pese a que la departamental San Justo descartó de manera oficial vinculación entre un hecho y otro y atribuyó el incidente a una disputa entre bandas, una fuente policial a las que consultó este medio señaló que es prematuro descartar cualquier hipótesis.

“Estamos trabajando para esclarecer el hecho, pero estamos en condiciones de aclarar que los disparos no eran para los amigos del intendente. Tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar, pero los disparos serían por un enfrentamiento entre bandas que están siendo investigadas”, sostuvo Cristian Gómez, jefe de la Departamental San Justo, en declaraciones a El Periódico de San Francisco.

Los atacantes ingresaron con la moto al predio del hospital, efectuaron los disparos y luego huyeron hacia la vecina localidad de Frontera en la provincia de Santa Fe. Por el momento, no hay detenidos por este episodio.

Los investigadores trabajan con cámaras que hay en el lugar y tratan de dar con los autores del grave hecho que se registró en la explanada del nosocomio.

Las personas atacadas eran Leonardo Omar Gassgey (50) y Walter Andrés Pesile (53), quienes se agacharon para no ser alcanzados por los disparos.

“Estábamos sentados en el umbral con un amigo charlando cuando de repente se aparecen dos personas en una moto y efectúan varios disparos. Estamos vivos de milagro”, dijo a El Periódico una de las dos víctimas.

Personal médico y de enfermería que estaba trabajando indicó también que se escucharon las detonaciones desde dentro del centro de salud.

Cabe destacar que en el hospital existe presencia policial las 24 horas y no es habitual que se produzcan situaciones de este tipo.

LA CAUSA

El fiscal Bernardo Alberione, que investiga el ataque a balazos cometido contra el intendente de San Francisco, manifestó el lunes que se trató de un hecho de “carácter personal de la vida privada” entre la víctima y el agresor, que está detenido e imputado por “homicidio en grado de tentativa agravado por uso de arma”.

El fiscal, en declaraciones formuladas a Cadena3, manifestó que Bernarte recibió un “ataque con arma de fuego por parte de un vecino de la ciudad, por un tema de carácter personal de la vida privada de ambos”, en referencia al odontólogo Carlos Lucato (52).

Añadió que el hecho tuvo “trascendencia mediática por la investidura de la víctima” y que por el momento continúa trabajando para obtener elementos de prueba.

Sobre el hecho, el fiscal Alberione detalló que en las primeras horas de la madrugada del domingo el intendente se retiraba de un festejo por el Día del Empleado Bancario y, cuando estaba por subir a su automóvil, fue abordado por el odontólogo, quien le disparó con un arma calibre .22 que aún no fue encontrada. Luego, el atacante habría sacado un bolso del interior del auto, que tampoco apareció.

Mientras era atendido, Bernarte mencionó el apellido de Lucato como el del atacante y a partir de esos datos fue primero detenido Renzo Lucato (27), aunque luego fue liberado y quedó aprehendido su padre, el odontólogo Carlos Lucato e imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravado por uso de arma”.

Posteriormente, Lucato padre concurrió a un boliche del centro de San Francisco, donde permaneció hasta altas horas de la madrugada. Fue apresado al regresar a su domicilio, alrededor de las 7:30 de la mañana. El detenido habría esperado durante dos horas y media la llegada de Bernarte a su auto, de acuerdo a la información oficial.

El fiscal Alberione explicó en declaraciones periodísticas que tuvo que recurrir a las imágenes de cámaras pertenecientes a comercios e instituciones del sector. Esto demostraría que hubo premeditación en el ataque, lo que podría agravar la situación procesal del imputado.

Llamativamente, los domos del sistema público de vigilancia que están allí no funcionaban.

Por su parte, el abogado Gabriel Cornaglia, quien se constituyó como defensor del detenido e imputado por el ataque, manifestó que su cliente “niega la acusación” y afirma que es inocente.

“Me dijo que no tuvo nada que ver. No cometió ningún ataque. No cometió ningún delito”, aseveró el letrado, quien agregó que se “está tratando de politizar este caso”.

Lucato se encuentra detenido en el Penal de Bouwer, en Córdoba Capital.

—