Conmemoraron el 10° aniversario de la ley de Identidad de Género

Se desarrolló este lunes, en el Congreso de la Nación, un acto conmemorativo por el 10° aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género. El 9 de mayo de 2012 el Senado de la Nación sancionó la Ley 26.743 de Derecho a la Identidad de Género con 55 votos positivos, ningún voto negativo y una sola abstención. De esta manera, Argentina se transformó en el primer país del mundo en contar con una norma que reconocía la identidad de género autopercibida de las personas como un derecho humano, y ya no más como una enfermedad. En la última década más de 12.600 personas realizaron la rectificación registral.

El acto estuvo encabezado por la diputada nacional Gabriela Estévez y contó con la presencia de la ministra de Mujeres Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Salud Carla Vizotti, la funcionaria de Renaper Maia Goldín y las diputadas y diputados nacionales Mónica Macha, Jimena López, Mara Brawer, Daniel Gollán, Carolina Gaillard, Florencia Lampreabe, Juan Carlos Alderete y Carolina Yutrovic. También participaron Diana Conti, la Subsecretaria de Políticas de Diversidad del MMGyD Greta Pena, la Directora de Igualdad de la HCDN, Gisela Manero, y la responsable del Departamento de Géneros y Diversidad de la HCDN, Laura Caniggia. También tomaron parte representantes de las organizaciones travestis y trans y dirigentes gremiales de APL y APES.

“El movimiento travesti y trans argentino ha demostrado una voluntad constante y permanente desde el amor para construir una sociedad más igualitaria donde todas y todos tengamos los mismos derechos. Les debemos aún muchas discusiones, como la de la reparación histórica o la de la representación política del colectivo travesti y trans”, señaló la diputada Estévez durante el encuentro.

“Nosotras estamos convencidas de que la Ley de Identidad de Género profundizó la democracia en nuestro país, centralmente porque incluyó a una enorme cantidad de personas a la ciudadanía”, afirmó la ministra Gómez Alcorta.

“La identidad de género es un derecho humano, no hay que patologizarlo, no hay que judicializarlo, eso dice nuestra ley hace diez años. No sólo es importante para nuestro país, es una ley que abre caminos a otros países de nuestra región e inclusive en países del primer mundo”, expresó la ministra Vizotti.

“En esta conmemoración por los diez años de la ley de identidad de género, sigue vigente el pedido urgente por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. No olvidar es fundamental también”, pidió la diputada Jimena López.

“El acceso al derecho a la identidad era parcial, oneroso y estaba siempre signado por la mirada de otros: jueces, médicos, abogados. Hasta que, en el 2012, gracias al movimiento travesti y trans y a la voluntad política de Cristina, se sancionó la ley”, explicó Maia Goldín de Renaper.

Conti, que fue impulsora de la Ley, reconoció al movimiento travesti y trans argentino, recordó a los activistas Diana Sacayán, Lohana Berkins y César Cigliutti y se sumó al pedido por la ley de reparación.

Por su parte, la activista trans Marcela Tobaldi de La Rosa Naranja se preguntó acerca de la persistencia del odio contra el colectivo travesti trans y pidió orientar las estrategias y las políticas a combatirlo. “Los medios de comunicación tienen responsabilidad en la instalación del odio contra nuestro colectivo”, respondió la activista trans y funcionaria chaqueña Úrsula Sabarece.

Por último, la activista trans Karin Tuma de Devenir Diverse afirmó que “vamos a seguir por la reparación, por nuestras compañeras que son las sobrevivientes, las que pusieron el cuerpo para que hoy nosotras podamos caminar más libremente”.

