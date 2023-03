Córdoba: Otra multitudinaria asamblea contra la política laboral del municipio

La segunda asamblea sectorial convocada por el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) colapsó este martes el centro de la capital cordobesa. Ocurrió en el marco de un nuevo conflicto en la Municipalidad de Córdoba por incumplimientos administrativos (pago de títulos, ascensos, bonificaciones y otros ítems salariales), la falta de gestión, la precarización laboral y “mala fe de las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal”. El sindicato afirma que “el municipio no resuelve desde hace meses las demandas de más de 3 mil empleados municipales”.

Rubén Daniele, secretario General del SUOEM, fue el único orador de la asamblea realizada en 27 de Abril 784 y que reunió a las áreas administrativas, de educación y de nivel inicial. La próxima será el viernes y participarán las áreas de Salud y el personal de todos los CPC de la ciudad.

El veterano dirigente gremial advirtió al municipio que el conflicto será extenso y que quieren solución para todos los reclamos presentados. No ha habido ninguna instancia de diálogo hasta el momento y las reparticiones municipales ya comienzan a mostrar problemas de atención.

El líder del SUOEM fue enfático durante su intervención: “Nuestro objetivo es que vayamos recuperando de a poco lo que es nuestro. Es empezar a recuperar, que vomiten todas las cagadas que se hicieron, que las corrijan a todas, y las que no corrijan, el 11 de diciembre, cuando haya nuevo intendente, le vamos a pedir audiencia para pedirle que nos devuelva todo lo que nos falta. Le vamos a hacer quilombo a este y al que venga, sea quien fuere. Y les digo que, personalmente, no me interesa quién será el próximo intendente. No importa quién sea, todos miran lo que tienen y si vos les dejás un hueco, cagaste”.

Insistió, en ese sentido, que “nosotros tenemos que hacer la nuestra. Ellos que hagan la de ellos. Nosotros tenemos que tener objetivos y acción atrás del objetivo. Ser seguidores como perro de sulky. Vamos a ser seguidores como perros de sulky, vamos a ir por todas las cosas que nos han quitado. Este gremio no va a renunciar a nada ahora ni con el intendente que venga. Nada es nada”.

Después apuntó hacía el corazón del sistema administrativo montado por la administración del intendente Martín Llaryora. Dijo: “Antes había quilombo en ‘Capital Humano’ con las liquidaciones de sueldos. Ahora es peor. Pero ahora hay tres empresas que lo hacen y antes no había ninguna. Nosotros lo hacíamos mejor y lo queremos hacer nosotros. Si insisten con el sistema actual, nos dan derecho a pensar que están choreando”.

Ya había desarrollado esa línea discursiva en la asamblea de las áreas operativas, el jueves. “Ya se lo dijimos a un funcionario: ‘Ustedes no puede hacer lo que quieran; y si lo hacen, traten de que no los veamos porque nosotros vamos a salir a preguntar por qué. Y si nos toca a nosotros, vamos a ir a fondo, en lo gremial y en lo legal”.

