Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Conflicto: El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y no habrá paro de trenes

Publicado

El gobierno dictó conciliación obligatoria y no habrá paro de trenes este jueves. (Foto: Gentileza / Archivo).

El Ministerio de Capital Humano dispuso este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad, por lo que quedó desactivado el paro de trenes que estaba previsto para este jueves. La medida, que rige desde la medianoche, establece un período de 15 días hábiles para que las partes vuelvan a sentarse a negociar sobre el reclamo salarial.

En ese lapso, el sindicato de maquinistas de trenes que comanda Omar Maturano deberá abstenerse de realizar medidas de fuerza.

El paro iba a afectar durante las 24 horas de este jueves a todas las líneas del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Turismo

En las últimas horas no hubo avances en las negociaciones, por lo que el Gobierno utilizó la herramienta de la conciliación para frenar la medida de fuerza que había sido anunciada el lunes.

El desacuerdo se mantuvo porque el Estado nacional ofrece el 2% de actualización salarial para diciembre, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,8%. El gremio denuncia que durante la gestión libertaria, los maquinistas acumulan un retraso salarial del 60%.

Frente a la posibilidad de que se dictara la conciliación, Maturano ya había adelantado que el gremio actuará dentro del marco legal y que acatará la resolución que disponga el Gobierno.

Mackentor

Para el gremialista, el oficialismo “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen en medio de denuncias por el estado crítico de la infraestructura ferroviaria.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Criptogate: El acuerdo secreto entre Javier Milei y Hayden Davis que precedió al escándalo de $LIBRA

Un documento confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis revela una relación...

Hace 5 días

Noticias

Incendios en la Patagonia: El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea para evitar discutir una ley como piden las provincias

El Gobierno nacional reaccionó después de un mes y medio de incendios devastadores y anunció este jueves que se firmará un Decreto de Necesidad...

Hace 6 días

Noticias

Apertura y desindustrialización: Flexibilizan el régimen de importación de autos eléctricos

El Gobierno nacional flexibilizó el procedimiento para la importación de vehículos con motorización alternativa que cuentan con beneficios arancelarios y permitió que el cupo...

Hace 6 días

Noticias

Incendios en la Patagonia: el gobierno declaró la emergencia ígnea, pero no dispuso recursos adicionales

El Gobierno nacional declaró este viernes la Emergencia Ígnea por un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a...

Hace 5 días