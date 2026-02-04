Conflicto: El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y no habrá paro de trenes

El Ministerio de Capital Humano dispuso este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad, por lo que quedó desactivado el paro de trenes que estaba previsto para este jueves. La medida, que rige desde la medianoche, establece un período de 15 días hábiles para que las partes vuelvan a sentarse a negociar sobre el reclamo salarial.

En ese lapso, el sindicato de maquinistas de trenes que comanda Omar Maturano deberá abstenerse de realizar medidas de fuerza.

El paro iba a afectar durante las 24 horas de este jueves a todas las líneas del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

En las últimas horas no hubo avances en las negociaciones, por lo que el Gobierno utilizó la herramienta de la conciliación para frenar la medida de fuerza que había sido anunciada el lunes.

El desacuerdo se mantuvo porque el Estado nacional ofrece el 2% de actualización salarial para diciembre, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,8%. El gremio denuncia que durante la gestión libertaria, los maquinistas acumulan un retraso salarial del 60%.

Frente a la posibilidad de que se dictara la conciliación, Maturano ya había adelantado que el gremio actuará dentro del marco legal y que acatará la resolución que disponga el Gobierno.

Para el gremialista, el oficialismo “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen en medio de denuncias por el estado crítico de la infraestructura ferroviaria.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

