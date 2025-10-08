La Policía Federal detuvo a Fred Machado y será extraditado a EE.UU. para ser juzgado por delitos de narcotráfico y fraude

El empresario Federico “Fred” Machado fue detenido hoy por la Policía Federal en su casa de Viedma, provincia de Río Negro, para hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y fraude. El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la justicia norteamericana.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

La detención de Machado era inminente luego de que el máximo tribunal del país rechazara los últimos recursos de su defensa y ratificara la decisión del Juzgado Federal de Neuquén de conceder la extradición a Estados Unidos para que sea juzgado por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.

Por su parte, el Gobierno nacional conformó que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema que declaró procedente la extradición Machado a los Estados Unidos, donde se lo investiga por delitos federales.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó que el jefe de Estado instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a ejecutar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la medida judicial conforme a lo previsto por la ley.

“El Presidente de la Nación ha instruido a las áreas competentes a instrumentar los pasos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo correspondiente”, precisó el texto oficial.

Machado había dado una entrevista a la Agencia Noticias Argentinas y Radio Rivadavia, donde dio precisiones sobre su vínculo con el diputado nacional José Luis Espert, quien en los últimos días debió bajar su candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires.

“Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda”, reveló. Y amplió: “Me dijo ‘te necesito, tampoco es mucho’. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse”.

En la misma línea, recordó que el actual diputado libertario le solicitó: “¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”. Según detalló el empresario, durante su vínculo llegó a aportar 150 mil dólares en conceptos de comidas y viáticos.

“No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”, aclaró, mientras que contó que contrató al economista liberal como consultor de un proyecto minero que llevaba adelante en una comunidad de Guatemala, por el que abonó 200 mil dólares declarados por contrato, aunque precisó que el legislador no ejerció esa tarea.

“No eran 34 millones de dólares como dice Grabois”, desmintió sobre las acusaciones del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y especificó: “Los 200.000 dólares es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Hicimos un contrato firmado”.

Por su parte, detalló que se comunicó por última vez con el legislador en 2021, quien le transmitió su confianza. “Llego a Argentina, lo voy a ver, no hay ninguna alerta ni nada, porque no había acusaciones, la prensa en Guatemala explota, y esto es un Deja Vu de lo que pasó allá”, remarcó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

