Noticias

Desde los EE.UU. afirmaron que el gobierno nacional sabía que Machado había financiado la campaña de Espert

Publicado

Fred Machado. (Foto: Gentileza Border).

El Gobierno Nacional estaba al tanto de los aportes que había realizado el empresario Federico “Fred” Machado para la campaña de José Luis Espert en 2019, de acuerdo con un informe de las autoridades estadounidenses dado a conocer este martes, en el que apuntaron de manera directa contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviaron un requerimiento para informar que Machado había incurrido en una serie de delitos, vinculado con el narcotráfico, y menciona cuatro incidentes puntuales en los últimos años.

El memorando incluye la caída de dos aeronaves, en Venezuela y México, como así también la interceptación de otros dos vuelos, en Guatemala y Belice, todos con cargamentos por un total de 6.400 kilos de droga, que traficaba el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más poderosas en México.

Desde el gobierno argentino, y con más precisión desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, admitieron que Machado había realizado aportes a la campaña de Espert y también que había facilitado el transporte del entonces candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA).

Machado, un empresario de origen argentino, será extraditado en los próximos días a Estados Unidos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habilitara tal solicitud desde aquel país, cuyas autoridades lo acusan de narcotráfico y fraude.

Espert, por su parte, debió bajarse de la campaña para las próximas elecciones, como consecuencia del escándalo que se originó por su vínculo con Machado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

En este articulo:,
Noticias Argentinas
