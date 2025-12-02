Condenan a dirigentes de Luz y Fuerza de Córdoba por corrupción

Conéctate con nosotros

Jorge Molina Herrera, secretario General de Luz y Fuerza Córdoba. (Foto: Gentileza).

El Tribunal Oral Federal (TOF2) de Córdoba condenó este martes al secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Jorge Molina Herrera, a cuatro años y medio de prisión por “defraudación” y a su antecesor en el cargo, Gabriel Suárez, a seis años, por defraudación y lavado de dinero del sindicato.

Los jueces Noel Costa (presidenta), José Asís y Carolina Prado rechazaron aplicar la figura de la asociación ilícita al considerar que sólo se probó un solo hecho delictivo (defraudación fraudulenta) con varias modalidades de materialización. El fiscal del caso, Carlos Casas Nóblega, había pedido que los dirigentes también fueran condenados por asociación ilícita.

También fueron condenados el actual secretario de Viviendas y Obras, Fernando Navarro (recibió 4 años como coautor de defraudación); el subsecretario de Finanzas, Daniel Edgardo Lozano (4 años; coautor de defraudación); el secretario adjunto Roque Daniel Tapia (4 años años; coautor de defraudación); el entonces apoderado gremial Alexis Daniel Fidelbo (3 años de ejecución condicional; partícipe necesario de defraudación); el exapoderado gremial José Ramón Galván (3 años; partícipe necesario de defraudación); y el empleado de limpieza Martín López (un año de prisión condicional, como partícipe necesario de defraudación; unificada en 3 años por una condena previa).

Ninguno de los condenados irá preso hasta que la sentencia quede firme, ya que se prevén que casaciones una vez que se conozcan los fundamentos del fallo.

El tribunal probó que Suárez, Molina Herrera y Navarro, en complicidad con los demás condenados, defraudaron al gremio durante varios años a través del libramiento de cheques a favor de empleados sindicales, proveedores y terceros relacionados o no con los imputados.

Los cheques eran endosados y cobrados por los “coleros” (presuntos cómplices de los líderes sindicales que acordaron indemnizar con 15 millones de pesos al gremio para evitar el juicio) por habituales cifras pequeñas ($50 mil, para no quedar en la mira de los controles bancarios) para entregarlos luego, según la acusación, a los dirigentes ahora condenados.

