Córdoba: Condenan a 12 años de prisión a un chofer de aplicaciones por abusar sexualmente de su hija y otras familiares

Un chofer de aplicaciones de transporte, de 36 años, fue condenado a 12 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su hija de 14 años y de otras dos familiares en Córdoba. La sentencia se dictó en un juicio abreviado, donde el imputado reconoció su culpabilidad en todos los cargos.

El hombre fue detenido en marzo de este año tras la confesión de su hija a su madre, quien relató los abusos sufridos. Este testimonio dio voz a otras dos mujeres del entorno familiar, hoy adultas, que denunciaron haber sido víctimas de abusos durante su niñez.

Los hechos, ocurridos entre 2013 y 2024, incluyeron abusos sexuales gravemente ultrajantes y con acceso carnal, en un contexto de violencia de género y abuso de poder.

La abogada querellante, Fernanda Alaniz, calificó al condenado como un “violador serial” y destacó la importancia de su reconocimiento de los hechos. “Esperábamos una pena de entre 13 y 15 años, pero lo fundamental es que se hizo justicia”, afirmó.

Además, señaló que el hombre enfrenta otra causa por abuso sexual con acceso carnal y al menos cinco denuncias adicionales. De confirmarse estas acusaciones, podría enfrentar nuevos juicios y una unificación de penas.

