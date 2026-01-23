Con viento a favor: Récord de actividad en la cadena agropecuaria

La actividad de la cadena agropecuaria alcanzó un récord histórico en diciembre de 2025 al registrar una suba mensual desestacionalizada del 1,7%. Con este incremento, el sector se posicionó un 11,3% por encima del nivel registrado en el mismo mes del año anterior.

El desempeño mensual fue impulsado por el avance de las labores agrícolas, que crecieron un 3,3%, y por aumentos en la molienda de cebada (+4,2%) y trigo (+0,9%).

En el rubro energético, la producción de bioetanol subió un 3,6% y la de biodiesel un 0,6%, mientras que la faena de porcinos presentó una leve mejora del 0,3%.

De acuerdo con el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), estos datos se desprenden del Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR).

Este indicador mide mensualmente la evolución de la producción primaria, la agroindustria y el comercio exterior de origen agropecuario en Argentina, según explicó el comunicado que recibió Agencia Noticias Argentinas.

En contraste, el procesamiento de soja y girasol cayó un 2,7% respecto a noviembre.

El sector ganadero también mostró retrocesos, con bajas del 1,5% en la faena bovina y del 1,6% en la aviar, a la par de un descenso del 0,6% en la producción láctea.

Por último, el subíndice de agroexportación tuvo una baja del 0,9% mensual, explicada principalmente por una disminución en los envíos de maíz.

Sin embargo, el complejo trigo logró un volumen récord para un mes de diciembre y las exportaciones del complejo soja sumaron 3,5 millones de toneladas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

