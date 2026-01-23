Conéctate con nosotros

Con viento a favor: Récord de actividad en la cadena agropecuaria

Publicado

Cosecha de trigo en Argentina. (Imagen Ilustrativa).

La actividad de la cadena agropecuaria alcanzó un récord histórico en diciembre de 2025 al registrar una suba mensual desestacionalizada del 1,7%. Con este incremento, el sector se posicionó un 11,3% por encima del nivel registrado en el mismo mes del año anterior.

El desempeño mensual fue impulsado por el avance de las labores agrícolas, que crecieron un 3,3%, y por aumentos en la molienda de cebada (+4,2%) y trigo (+0,9%).

En el rubro energético, la producción de bioetanol subió un 3,6% y la de biodiesel un 0,6%, mientras que la faena de porcinos presentó una leve mejora del 0,3%.

De acuerdo con el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), estos datos se desprenden del Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR).

Este indicador mide mensualmente la evolución de la producción primaria, la agroindustria y el comercio exterior de origen agropecuario en Argentina, según explicó el comunicado que recibió Agencia Noticias Argentinas.

En contraste, el procesamiento de soja y girasol cayó un 2,7% respecto a noviembre.

El sector ganadero también mostró retrocesos, con bajas del 1,5% en la faena bovina y del 1,6% en la aviar, a la par de un descenso del 0,6% en la producción láctea.

Por último, el subíndice de agroexportación tuvo una baja del 0,9% mensual, explicada principalmente por una disminución en los envíos de maíz.

Sin embargo, el complejo trigo logró un volumen récord para un mes de diciembre y las exportaciones del complejo soja sumaron 3,5 millones de toneladas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

