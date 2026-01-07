Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Con un préstamo de bancos, el gobierno habría conseguido completar los dólares que le faltaban para pagar vencimientos de deuda

Publicado

El presidente Javier MIlei y el ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Prensa / Archivo).

El Gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones. El Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo hacia el Tesoro, informó Clarín citando a voceros oficiales. Sin embargo no es el único pago de deuda, ya que durante 2026 el gobierno deberá hacer frente a vencimientos por otros 16 mil millones de dólares.

Entre los dólares que adquirió el Tesoro, la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se habrían reunido los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos de este viernes.

Un grupo de bancos había ofrecido un total de financiamiento potencial por US$ 7.000 millones, de los cuales el Gobierno tomaría unos US$ 1.600 millones, para llegar a los pagos necesarios.

Turismo

El Gobierno, el primer día hábil del año, envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Son los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$ 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.

Además, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda sea reinvertido en deuda argentina.

Mackentor

El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con US$ 1.970 millones. A esa cuenta le falta agregar el ingreso de US$ 707 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue. Son divisas que terminará de recibir el Tesoro esta semana.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Reforma de la SIDE con un DNU: De la Sota y otros dirigentes opositores rechazaron la medida del gobierno nacional

La diputada nacional, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), y otros dirigentes opositores al gobierno del ultraderechista, Javier Milei, rechazaron el DNU 941/2025, que...

Hace 6 días

Noticias

El gobierno esquivó el Congreso y por vía de un DNU reformó la SIDE, que podrá realizar detenciones sin orden judicial

El Gobierno Nacional esquivó el Congreso Nacional y oficializó a través de un DNU la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado ​​(SIDE),...

Hace 6 días

Novedades

Entre Año Nuevo y el primer fin de semana de enero se movilizarán más de medio millón de turistas

El final de diciembre y los primeros días del año dejarán números positivos para el turismo cordobés: entre ocupación, reservas y las proyecciones, más...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: El municipio informó de millonarios secuestros de pirotecnia ilegal, pero igual su uso fue extendido en toda la ciudad

La Municipalidad de Córdoba informó que realizó 1.200 operativos de control y secuestró más de 155 millones de pesos en mercaderías, ofertadas ilegalmente durante las...

Hace 6 días