Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Con participación clave de Córdoba: Argentina se consolidó como el principal exportador de maní del mundo

Publicado

Maní con cáscara. Córdoba es el principal productor del país. (Foto: Gentileza).

La Argentina se convirtió en el primer exportador de maní a nivel mundial, con un incremento del 24% con respecto al primer semestre (enero-junio) del 2024, alcanzando los US$1.190 millones. En la misma línea de productos, el país se posicionó en el quinto lugar en el mercado internacional en la exportación de aceite y otras preparaciones de maní. A su vez, las exportaciones de maní superaron a la de los rubros siderúrgico, vitivinícola, frutícola y de aluminio. La provincia de Córdoba produce el 70% del maní argentino, es responsable del 90% de su industrialización y comercializa su producción con 80 países.

Los US$1.190 millones recaudados durante el 2024 representaron un incremento del 12% en comparación con el 2023. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es el valor más alto dentro del período 2002-2024.

Los datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) indican que el volumen exportado por el país representó el 23% del total de las ventas mundiales, superando a India, China, Estados Unidos y Brasil.

Córdoba Turismo

En lo que va del 2025, el primer semestre cerró con una exportación de 322.000 toneladas de maní y sus derivados, por un total de US$487 millones. Con respecto al primer semestre del año pasado, creció 29% en cantidades y 14% en valores.

Del total de las exportaciones argentinas de maní al mundo, el 80,1% (U$S 955 millones) formaba parte del rubro “maní crudo sin cáscara”, que incluye las variantes “maní con piel” y “maní blancheado”; un 12,2% (U$S 145,5 millones) a “preparaciones de maní”, que representa al “maní tostado” y “manteca de maní”; un 7% (U$S 83,7 millones) a “aceite de maní”; y un 0,7% (U$S 8,6 millones) a “Subproductos de la extracción del aceite”.

Epec

En tanto, los principales compradores de maní argentino en el último año fueron los Países Bajos (32%), el Reino Unido (8%), Polonia (5%), Rusia (5%) y Estados Unidos (5%).

La Unión Europea, en su conjunto, sigue siendo el principal cliente de Argentina, al representar el 60% del total exportado y donde el maní de origen argentino es considerado entre los mejores.

Telecom

China, India y Nigeria lideran el mercado internacional con la mayor producción de maní sin cáscara. Argentina, por su parte, ocupa el 8° puesto internacional, con 1,48 millones de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores.

“Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación”, subrayaron desde Agricultura, Ganadería y Pesca.

News

La mayor producción de maní se ubica en el suroeste de la provincia de Córdoba, donde abarca entre 72% y 75% del área sembrada y se realiza 90% de la industrialización del grano. La producción también se expandió hacia Buenos Aires (14%), La Pampa (4%) y San Luis (3%), entre otras zonas.

En la campaña 2024/2025, al mes de julio se implantaron 530.000 hectáreas y se alcanzó un volumen de producción de 1,8 millones de toneladas, 23,3% y 20% más respecto de julio del 2024, respectivamente. Actualmente, la superficie cosechada representa aproximadamente 87% del total implantado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

En el sudeste de Córdoba: Desbaratan una banda narco familiar que vendía cocaína en distintos pueblos de la región

Una banda narco, compuesta por cuatro integrantes, todos de la misma familia, fue desbaratada en la localidad de Canals, unos 300 kilómetros al sudeste...

Hace 5 días

Noticias

Duras apreciaciones de Mondino sobre Milei en el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La ex canciller Diana Mondino criticó duramente, en una entrevista con la cadena Al Jazeera, al presidente ultraderechista, Javier Milei, por su papel en...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: La Municipalidad informó que el mal olor provenía de la quema de residuos de baja peligrosidad

La Municipalidad de Córdoba informó este viernes que los estudios ambientales realizados a partir de muestras tomadas del basural que generó mal olor en...

Hace 5 días

Noticias

Marcos Juárez: Cae una banda narco especializada en “delivery” de cocaína y hay cuatro detenidos

Una banda narco especializada en delivery cayó en la ciudad de Marcos Juárez, 265 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital. Como resultado del procedimiento...

Hace 6 días