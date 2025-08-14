Con participación clave de Córdoba: Argentina se consolidó como el principal exportador de maní del mundo

La Argentina se convirtió en el primer exportador de maní a nivel mundial, con un incremento del 24% con respecto al primer semestre (enero-junio) del 2024, alcanzando los US$1.190 millones. En la misma línea de productos, el país se posicionó en el quinto lugar en el mercado internacional en la exportación de aceite y otras preparaciones de maní. A su vez, las exportaciones de maní superaron a la de los rubros siderúrgico, vitivinícola, frutícola y de aluminio. La provincia de Córdoba produce el 70% del maní argentino, es responsable del 90% de su industrialización y comercializa su producción con 80 países.

Los US$1.190 millones recaudados durante el 2024 representaron un incremento del 12% en comparación con el 2023. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es el valor más alto dentro del período 2002-2024.

Los datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) indican que el volumen exportado por el país representó el 23% del total de las ventas mundiales, superando a India, China, Estados Unidos y Brasil.

En lo que va del 2025, el primer semestre cerró con una exportación de 322.000 toneladas de maní y sus derivados, por un total de US$487 millones. Con respecto al primer semestre del año pasado, creció 29% en cantidades y 14% en valores.

Del total de las exportaciones argentinas de maní al mundo, el 80,1% (U$S 955 millones) formaba parte del rubro “maní crudo sin cáscara”, que incluye las variantes “maní con piel” y “maní blancheado”; un 12,2% (U$S 145,5 millones) a “preparaciones de maní”, que representa al “maní tostado” y “manteca de maní”; un 7% (U$S 83,7 millones) a “aceite de maní”; y un 0,7% (U$S 8,6 millones) a “Subproductos de la extracción del aceite”.

En tanto, los principales compradores de maní argentino en el último año fueron los Países Bajos (32%), el Reino Unido (8%), Polonia (5%), Rusia (5%) y Estados Unidos (5%).

La Unión Europea, en su conjunto, sigue siendo el principal cliente de Argentina, al representar el 60% del total exportado y donde el maní de origen argentino es considerado entre los mejores.

China, India y Nigeria lideran el mercado internacional con la mayor producción de maní sin cáscara. Argentina, por su parte, ocupa el 8° puesto internacional, con 1,48 millones de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores.

“Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación”, subrayaron desde Agricultura, Ganadería y Pesca.

La mayor producción de maní se ubica en el suroeste de la provincia de Córdoba, donde abarca entre 72% y 75% del área sembrada y se realiza 90% de la industrialización del grano. La producción también se expandió hacia Buenos Aires (14%), La Pampa (4%) y San Luis (3%), entre otras zonas.

En la campaña 2024/2025, al mes de julio se implantaron 530.000 hectáreas y se alcanzó un volumen de producción de 1,8 millones de toneladas, 23,3% y 20% más respecto de julio del 2024, respectivamente. Actualmente, la superficie cosechada representa aproximadamente 87% del total implantado.

