Con los tapones de punta: “Si LLA gobierna Córdoba, va entregar a la Nación la Caja y a aplicar motosierra a la salud pública”

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba) expresó este martes que “un eventual gobierno de La Libertad Avanza en Córdoba (LLA) entregaría a la Nación la Caja de Jubilaciones, aplicaría motosierra a la salud y avalaría el ajuste a nuestra universidad nacional”.

En esa línea, el radical disidente, que recorre desde fines del año pasado la ciudad de Córdoba como virtual pre-candidato a la intendencia, afirmó en tono electoral que “los radicales no tenemos nada que ver ni con el cordobesismo ni con LLA”.

Agregó que “los cordobeses van a confiar en nosotros cuando mostremos que si llegamos al gobierno van a tener más seguridad, mejor salud, educación y calidad institucional, y que vamos a promover una provincia más productiva”.

Rossi dijo también, que “Córdoba es castigada por la Nación peor que durante el kirchnerismo: no mandan la plata para la caja, ni arreglan las rutas, ni envían ATP, ni subsidios para el transporte, ni fondos para los comedores y merenderos”.

Por último, planteó que “no somos funcionales ni al cordobesismo ni a los que le hacen daño a la provincia. La UCR debe llamar a otras fuerzas políticas con las cuales existen coincidencias, para ganarle al peronismo en el 2027, sobre la base de ideas nuevas”.

