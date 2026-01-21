Con los tapones de punta: “Si LLA gobierna Córdoba, va entregar a la Nación la Caja y a aplicar motosierra a la salud pública”

Conéctate con nosotros

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR).

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba) expresó este martes que “un eventual gobierno de La Libertad Avanza en Córdoba (LLA) entregaría a la Nación la Caja de Jubilaciones, aplicaría motosierra a la salud y avalaría el ajuste a nuestra universidad nacional”.

En esa línea, el radical disidente, que recorre desde fines del año pasado la ciudad de Córdoba como virtual pre-candidato a la intendencia, afirmó en tono electoral que “los radicales no tenemos nada que ver ni con el cordobesismo ni con LLA”.

Agregó que “los cordobeses van a confiar en nosotros cuando mostremos que si llegamos al gobierno van a tener más seguridad, mejor salud, educación y calidad institucional, y que vamos a promover una provincia más productiva”.

Rossi dijo también, que “Córdoba es castigada por la Nación peor que durante el kirchnerismo: no mandan la plata para la caja, ni arreglan las rutas, ni envían ATP, ni subsidios para el transporte, ni fondos para los comedores y merenderos”.

Por último, planteó que “no somos funcionales ni al cordobesismo ni a los que le hacen daño a la provincia. La UCR debe llamar a otras fuerzas políticas con las cuales existen coincidencias, para ganarle al peronismo en el 2027, sobre la base de ideas nuevas”.

