Con la incorporación de la cordobesa Belén Avico, La Libertad Avanza está cerca de alcanzar 90 legisladores propios

La Libertad Avanza (LLA) quedo muy cerca de reunir 90 legisladores propios en la Cámara de Diputados cuando se produzca en diciembre próximo la renovación parlamentaria, después de la incorporación de este jueves, a la bancada libertaria, de Belén Avico. La diputada nacional cordobesa del Pro es la integrante número 88 de la bancada ultraderechista.

El incremento de la bancada se realiza a expensas de la sangría del principal aliado, el PRO, que la semana pasada ya perdió cinco legisladores y a los que ahora se sumó Avico. Además la escudería amarilla podría perder otra banca si renuncia Silvia Lospennato, electa legisladora porteña en los comicios distratales del 18 de mayo.

La cooptación de diputados del PRO para sumar más diputados a LLA tensa las relaciones con el jefe de ese bloque, Cristian Ritondo, uno de los principales armadores de la alianza electoral entre ambas fuerzas en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves se formalizó el pase de los cinco diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich a la bancada de LLA, que ahora pasará a tener 42 diputados hasta el 9 de diciembre.

Se trata de Damián Arabia, Silvana Guidici y Patricia Vázquez, con mandato hasta el 2027, y los legisladores que fueron reelectos en la lista de LLA Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado (Córdoba).

A esa lista se sumó el anuncio de que Avico deja el PRO para sumarse a LLA de Córdoba y al bloque de diputados, según anunciaron la ministra y futura senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque de los libertarios, Gabriel Bornoroni.

“Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de diputados de LLA. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio”, destacó Bullrich desde sus redes sociales.

Avico había ingresado a la cámara en 2023 por el PRO, y tiene mandado hasta diciembre de 2027.

La bancada de LLA tendrá desde diciembre 88 diputados propios ya que, de los 64 que fueron electos, 51 pertenecen a la LLA, y aspira a sumar dos o tres legisladores más que podrían confirmarse en las próximas semanas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los temas que aún queda pendiente es que hará Lospennato, que tiene mandato hasta el 2027 pero podría renunciar para asumir en la Legislatura porteña, con lo cual será reemplazada la bullrichista Lorena Petrovich.

También el oficialismo espera avanzar con las negociaciones con la diputada santafesina Véronica Razzini, otra ex legisladora del PRO que formó Futuro y Libertad.

Fuentes parlamentarias señalaron que Razzini aun no tomó ninguna decisión y que la legisladora avanzará en conversaciones ya que “básicamente está evaluando qué le conviene al espacio de acá a 2027”.

Con el salto de Avico a LLA, el PRO se quedará con 16 diputados, pero ese número podría reducirse a una quincena y dependerá de la postura que adopte el santafesino Alejandro Bongiovanni, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con 90 diputados propios y los aliados del PRO, Liga del Interior y la UCR, LLA espera alcanzar los 115 legisladores, lo que le facilitará sancionar leyes claves para el Gobierno como el Presupuesto 2026.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.