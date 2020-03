Con la frente en alto: la defensa puso en jaque al poderoso Flamengo, pero no fue suficiente

La Gloria le faltó el respeto a Flamengo en Río de Janeiro, y con un gran sacrificio defensivo estuvo muy cerca de lograr la hazaña. No fue suficiente, porque el equipo brasileño reaccionó a tiempo y con un segundo cuarto letal se llevó el segundo punto por 66 a 64 y se convirtió en el primer finalista de la Champions League. El goleador albirrojo fue Santiago Scala con 18 tantos, mientras que Carlos Olivinha fue la figura con 20 unidades.

A pesar del sabor amargo de la derrota, el equipo albirrojo dejó todo en la cancha y con un plantel reducido e inferior al brasileño, tuvo varias chances de cerrar el juego a su favor, pero los detalles terminaron por sepultar una victoria heroica. Aunque los resultados mandan, el equipo de Sebastián Ginóbili dejó una vez más a Instituto codeándose con los poderosos del continente.

La mano del "Sepo" se notó desde el arranque. Al igual que hace unos días en el Ángel Sandrín, "La Gloria" se hizo fuerte desde su defensa, y dejó sin respuestas a un equipo lleno de variantes. La diferencia esta vez, estuvo en la ofensiva del albirrojo, que con el trío Martín Cuello, Santiago Scala y Jordan logró lastimar al Flamengo durante todo el primer tiempo.

Justamente el rendimiento de Instituto dejó en silencio a un estadio Maracazinho con una sola tribuna habilitada y la presencia Filipe Luís y Gabriel Barbosa (dos estrellas del equipo de fútbol) que vinieron exclusivamente para el festejo. Con la confianza por las nubes los cordobeses lograron sacar 20 puntos de diferencia (41 a 21) al termino del primer tiempo, y dejaron en claro que nada estaba definido de antemano.

Si alguien pensaba que la ventaja de 20 puntos era un montón, Flamengo se encargó de triturar las esperanzas albirrojas con un arranque intimidante. Solo cinco minutos le bastaron para recortar la diferencia a 9 puntos, con un parcial de 15-4 (36 a 45), que se explica por la apuesta a atacar cerca del canasto y defender un paso más adelante a los tiradores, siendo más rudos en los contactos, casi al límite de lo legal. En ese clima hostil e incómodo para Instituto, el partido cambió para siempre.

Cualquier equipo sin hambre de revancha no hubiese dado pelea, pero los dirigidos por el "Sepo" no se achicaron ante la adversidad y resistieron con su corta rotación de 7 jugadores. En esos cinco minutos finales del tercer cuarto, Instituto no pudo convertir triples, pero se apoyo en la mano caliente de Scala y Cuello, el sacrificio de Sam Clancy en defensa y la experiencia de Pablo Espinoza para tomar buenas decisiones en ambos costados. De esta forma, Flamengo no pudo recortar la diferencia a menos de un dígito y el periodo terminó 52 a 40 a favor de los cordobeses.

UN FINAL PARA EL INFARTO

Lo que vino después fue una demostración de calidad defensiva del "Fla". Con un Olivinha siendo el alma del equipo, disputando cada pelota como si fuese la última, los brasileños dejaron en seco a Instituto, que no anotó en los primeros cinco minutos del último cuarto. De esta manera, Flamengo volvió a inclinar la cancha y empató el partido en 52, obligando al entrenador albirrojo a sacar a Espinoza por Nicolás Romano para encontrar vías de gol.

El ingreso de Romano fue fundamental para generar más en ofensiva en las siguientes jugadas, pero los cariocas desplegaron todo su repertorio y no dejaron pasar la oportunidad cuando su rival falló. Faltando tres minutos y medio, Rafael Mineiro clavó su primer triple en la serie y permitió que su equipo pase al frente (57-54) por primera vez, y se mantuviera allí hasta el final.

El triple de Mineiro se tomó como un jaque mate en el Maracazinho, pero el "Negro" Espinoza respondió con una volcada espectacular para recortar la distancia a una posesión corta (57-59). En un ida y vuelta de conversiones, la oportunidad de empatar el partido con 18 segundos en el reloj fue para Gastón Whelan, pero falló uno de sus dos tiros libres y el marcador quedó 62-63.

Del otro lado Marquinhos no le tembló el pulso y anotó sus libres. Sin tiempos muertos por pedir, Instituto tuvo que reponer del fondo y con 13 segundos Scala logró escaparse de su marca para habilitar a Jordan, que en vez de tirar para empatar el juego, hizo una finta y permitió que Olivinha le cometa infracción. El extranjero fue efectivo desde la línea y el partido quedó 64-65.

La luz de esperanza se apagaba, pero el base suplente Deryk Ramos falló su segundo tiro libre y con 5 segundos Whelan tomó el rebote para darle un pase rápido a Jordan que recibió con 2.5 segundos e intentó un triple largo en movimiento que hubiese sido para ganar, pero salió torcido. Germain se tuvo fe, pero con algo de tiempo pudo haber penetrado para forzar alguna infracción o tirar más cerca del canasto. No fue así, y la alegría es toda brasileña.

