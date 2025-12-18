Con el rechazo del capítulo 11 del Presupuesto, el gobierno, por ahora, no pudo perdonar deudas a Edenor y Edesur

La Cámara de Diputados dejó afuera de la Ley de Presupuesto la condonación de deudas que las principales distribuidoras eléctricas del país, Edenor y Edesur, venían reclamando por los pasivos acumulados con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) durante los años de congelamiento tarifario.

La exclusión de un perdón cruzado de deudas representa un revés para Edenor y Edesur, que en los últimos meses habían intensificado las gestiones para que el Presupuesto contemplara un mecanismo de alivio más amplio y directo sobre sus pasivos con CAMMESA.

El capítulo XI del proyecto de ley del Presupuesto, que quedó afuera de la aprobación, se refería a las deudas con las distribuidoras eléctricas a las que otorgaba un esquema de compensación por la caída de ingresos durante los congelamientos de tarifas y leyes de emergencia, con lo que podrían saldar montos adeudados con la administradora nacional.

Las empresas argumentan que el congelamiento de tarifas y las sucesivas leyes de emergencia deterioraron de manera significativa sus ingresos, al tiempo que las obligaciones por la compra de energía continuaron acumulándose.

El perdón cruzado de deudas que contemplaba el artículo 74 del proyecto que envió el Gobierno el 15 de septiembre al Congreso nacional, indicaba que el Estado determinaría las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras “con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas” comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el pliego de concesión.

Una vez calculadas esas diferencias, Cammesa aplicaría un crédito cancelatorio de las deudas que las distribuidoras mantienen por la compra de energía eléctrica, a cambio de declinar de realizar reclamos judiciales o administrativos.

Además de la condonación de deuda para distribuidoras eléctricas, el capítulo XI incluía recortes como dejar de ajustar por inflación mes a mes la Asignación Universal por Hijo (AUH), cambios para reducir el subsidio de gas para zonas frías y la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades y de emergencia en los servicios de discapacidad.

El gobierno de Javier Milei anticipó que propondrá modificaciones al proyecto de Presupuesto 2026 durante su discusión en el Senado, luego de que la Cámara baja rechazara la derogación de la ley discapacidad y el financiamiento universitario, entre otras cuestiones que contemplaba el caído capítulo 11 de la iniciativa.

Así lo confirmó el ministro de Interior, Diego Santilli, durante un intercambio con la prensa acreditada en la Casa Rosada. “Nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, afirmó el funcionario.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

