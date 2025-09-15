Conéctate con nosotros

Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza y alcanzó los $1.480

Publicado

Imagen Ilustrativa. (Foto de Mackenzie Marco / Unsplash).

El dólar oficial cerró este lunes en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del viernes. En un inicio de semana con incertidumbre, el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el cierre cedió y cayó $3 a $1,467, registrando una suba de 0,8% durante la jornada.

“El contexto económico local se concentra en la presentación del Presupuesto 2026 que efectuará el presidente Javier Milei por cadena nacional. Existe un dilema en la política cambiaria, con la defensa del techo de la banda del dólar mayorista y respaldo del FMI, mientras se vislumbran las posibilidades de un cambio de esquema luego de las elecciones de octubre. A nivel político, la semana muestra eventos con potencial impacto. Luego de semanas de volatilidad, se observó una normalización en las tasas del mercado de pesos”, señaló Rava Bursátil.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.492.

Siendo el más barato, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 2,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,9% hasta $1.481,57, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,7% hasta los $1.491,47.

Las reservas del BCRA se ubicaban el viernes en US$40.309 millones, 51 millones por debajo de las del jueves (US$40.362) y 232 millones de dólares inferiores a las del lunes 8 de septiembre (US$40.541).

RIESGO PAÍS

-Cierre del 15/9/2025: 1140 puntos.

-Cierre del 12/9/2025: 1047 puntos.

-Variación: +93 puntos (+8,88%).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

