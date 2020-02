Con el "Loku" Cuello, la selección Argentina llegó a San Luis para enfrentar a Venezuela

El seleccionado argentino de básquet, integrado por el alero albirrojo Martín Cuello, arribó este martes a la ciudad de San Luis, donde el jueves desde las 20 hs (televisan TyC Sports y DirecTV) disputará el primer encuentro clasificatorio de cara a la AmeriCup 2021 ante la siempre difícil Venezuela. Entre los convocados también se destacan dos cordobeses: José Vildoza y Juan Pablo Vaulet.

“Estoy contento de poder ser parte del equipo para esta ventana, feliz en lo personal. Queremos hacer un buen papel ante un rival difícil en la calificación como Venezuela”. Me siento bien desde la temporada pasada, con confianza. Voy a aportar lo que me pidan y necesiten. Uno vive no solo lo deportivo con la Selección, si no todo el entorno. Es un sueño desde chiquito", afirmó Cuello este martes en una entrevista por UCU Radio.

El alero de Instituto, está entre los mejores cinco goleadores de la Liga Nacional promediando 18.5 puntos por encuentro, demostrando un gran nivel varias facetas del juego. Entre una de ellas, se destaca la efectividad desde el perímetro con un 48%, y con un promedio de 2.5 triples por encuentro.

El equipo dirigido por Sergio Hernández, quien hace algunas horas llegó procedente de Chicago (donde asistió al juego de las Estrellas de la NBA), concretó su primera práctica en el estadio Ave Fénix, de la capital puntana, que será escenario del partido este jueves, a las 20.

🇦🇷🏀 La Selección Argentina ya está en San Luis, donde este jueves se medirá contra Venezuela en el inicio de los clasificatorios para la @AmeriCup 2021 pic.twitter.com/WT7gWbpj9A — CABB (@cabboficial) February 18, 2020

Además de Martín Cuello, los convocados por el "Oveja" son los bases José Vildoza (San Lorenzo) y Pedro Barral (Obras Basket); el escolta Selem Safar (Comunicaciones de Mercedes); los aleros Máximo Fjellerup (San Lorenzo), Martín Cuello (Instituto de Córdoba) y Juan Pablo Vaulet (Manresa, España); los ala pivotes Facundo Piñero (San Lorenzo) y Fabián Ramírez Barrios (Regatas Corrientes) más los internos Agustín Caffaro (San Lorenzo), Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes) y Roberto Acuña (Gimnasia de Comodoro Rivadavia).

El siguiente compromiso de la selección será el lunes próximo, contra el mismo rival, pero en Caracas. La segunda ventana será en noviembre (contra Chile y Colombia en nuestro país) y la última en febrero de 2021 (contra Chile y Colombia, pero de visitante). Los tres mejores del grupo se clasificarán a la AmeriCup 2021.

