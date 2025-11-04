Con el desempate de “Bertie” Benegas Lynch, el Gobierno consiguió dictamen de Presupuesto pero busca postergar el debate hasta diciembre

El oficialismo consiguió este martes, en la Cámara de Diputados, dictamen sobre el proyecto del Gobierno de Presupuesto 2026 y buscará demorar la aprobación de la iniciativa hasta diciembre, cuando pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del cuerpo parlamentario. El dictamen de la Libertad Avanza (LLA) reunió 20 firmas, mientras que el dictamen de Unión por la Patria (UcxP) consiguió la misma cantidad, pero al haber habido un empate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, hizo uso de su voto doble y desempató a favor del oficialismo.

El dictamen de mayoría reunió 7 votos de LLA; 6 del PRO; 3 de la UCR; uno de Producción y Trabajo; uno de Liga del Interior y dos de Innovación Federal.

Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, presentó un dictamen propio con seis firmas que fue respaldado por Democracia para Siempre y el MID, mientras que el Frente de Izquierda presentó otro en rechazo absoluto a la iniciativa oficial.

En el debut de la mesa política que integran Martin Menem y Diego Santilli, con la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, LLA consiguió su objetivo de tener el dictamen de mayoría.

Esta decisión adoptada en la Comisión de Presupuesto le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.

Desde diciembre, LLA tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

La reunión contó con la presencia de Santilli, designado ministro del Interior y quien concurrió para firmar el despacho de mayoría, además de ratificar que la voluntad del Gobierno es tratar el Presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias que comenzarán el 10 de diciembre.

La oposición buscaba obtener dictamen de mayoría, pero no pudo lograr su objetivo ya que presentó despachos en forma separada, además de que también se diluía la posibilidad de impulsar una sesión antes del 30 de noviembre por no contar con el quórum para alcanzar los 129 diputados, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El dictamen de mayoría mantiene sin cambios el proyecto del Gobierno que proyecta un aumento de la economía del 5%; una inflación del 10%; un dólar de 1.423 pesos a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

El despacho de UxP rechaza el proyecto del Gobierno y pide que lo reformule en base a nuevas variables porque se trata de un “presupuesto de ajuste”, según expresaron los diputados Carlos Heller y Germán Martínez.

Por su parte, Encuentro Federal propuso un dictamen alternativo donde se mantienen las variables del Poder Ejecutivo, pero se incluyen las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan, además de la cobertura del déficit de las cajas previsionales, según informó el diputado Oscar Agost Carreño.

Ese dictamen fue firmado por Agost Carreño e Ignacio García Aresca (Encuentro Federal); Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) y Pablo Juliano y Mariela Coletta (Democracia para Siempre)

Al abrir el debate, el diputado de LLA Julio Moreno Ovalle explicó que el objetivo del Gobierno es tener un presupuesto con “equilibrio fiscal sostenido, acompañamiento social sin intermediarios, equipamiento y modernización en Seguridad y Defensa, desregulación y transformación del Estado”.

Destacó que “para el año que viene el presupuesto tiene un aumento de 5,49% en relación a la inflación, y apunta fundamentalmente a tener inversiones para reactivar la economía”.

Por su parte, Heller (Frente Patria) señaló que la propuesta del Gobierno avanza “en consolidar el modelo de ajuste fiscal, la idea del Estado ausente y dejando a la mayor discrecionalidad del manejo de los recursos”.

Señaló que “es un proyecto que está en las antípodas de las políticas que entendemos necesarias para superar la situación que vive la Argentina” porque “nosotros necesitamos un proyecto que no entregue recursos, decisiones y nos deja a todos a merced de decisiones que se toman fuera de los organismos de gestión que establece la Constitución”.

Por su parte, Agost Carreño señaló que el dictamen de su espacio “no rompe el déficit cero ya que discute prioridades y obliga a cumplir las leyes vigentes, reduce discrecionalidad y aumenta transparencia y fortalece el federalismo”.

Y destacó que “se refuerzan los créditos para universidades nacionales debido a que se garantiza funcionamiento, salarios y financiamiento automático a las provincias”, además de que se disponen recursos para la Fabrica de Aviones “Brig. San Martín” (FAdeA).

Desde el FIT, en tanto, Cristian Castillo señaló que el dictamen rechaza el proyecto del oficialismo que “ha quedado totalmente desfasado de la realidad” y destacó que la iniciativa del Gobierno “consolida una dinámica donde le damos beneficios a los que más tienen y ninguna solución al pueblo trabajador”.

